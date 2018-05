Esta noche se juega en el Palacio Peñarol de la capital, el partido N° 6 de la serie Final con ventaja del “playero” 3 – 2 ante Aguada

Habrá que ver, seguimos opinando exactamente lo mismo que al principio de la serie, está todo muy parejos entre los dos finalistas de la presente temporada de L.U.B, pero esta noche en el Palacio Peñarol de Montevideo, sí el equipo de Malvín capitaneado por el salteño Nicolás Mazzarino consigue otra victoria ante Aguada, será el campeón de la presente edición del máximo torneo de baloncesto a nivel país. El tema, y la incógnita planteada, acerca de cuál será la respuesta de Aguada, que ya supo de revertir un 0 – 2 en contra y empatar la serie. Esta noche el equipo dirigido por Fernando ”Hechicero” Cabrera tendrá nuevamente la chance de empatar la serie, y llevar la decisión del campeonato al séptimo y definitivo, todo por verse. En el último juego Malvín fue superior, ganó en forma justa, merecida, y quizá no debió pasar el sobresalto del final, qué tras un cierre agónico, y en los últimos segundos de partido, recién allí los dirigidos por Pablo López pudieron cerrar el juego. En este tipo de partidos, nunca existe favorito previo, son finales, como tal se encaran, y como tal se juegan, no existe un juego igual a otro, y siempre, o casi siempre, más allá del juego demostrado en todos sus aspectos, terminan siendo detalles, los que deciden a un ganador en un partido de trámite normal, esto es así. Como decimos, hay que jugarlo, se conocen, no hay mucho para cambiar en cuanto a la estrategia, y esta noche el “aguatero” podría tener bajas importantes, una de ellas, el “alero” Diego García, quién fuera expulsado luego de finalizado el quinto partido. No habrá mañana para Aguada, que llegará al Palacio Peñarol con el único objetivo de victoria, para de esa manera tener la posibilidad de llevar la decisión al séptimo y definitivo. Por el lado de Malvín, sin dudas la gran chance de volver a conseguir el punto esta noche, y ser el flamante campeón de la temporada, así están las cosas. Esta noche se juega el sexto partido en la serie Final de L.U.B, con solo dos opciones posibles, y sin margen para la especulación, lo saben ambos… hoy puede haber campeón, así de simple.

Resultados anteriores

Partido Nº1: Malvín (86) – Aguada (71)

Partido Nº 2: Aguada (64) – Malvín (73)

Partido Nº 3: Malvín (64) – Aguada (101)

Partido Nº 4: Aguada (75) – Malvín (70)

Partido Nº 5: Malvín (79) – Aguada (76)

Detalles para hoy Así jugarán

L.U.B Serie Final:

Temporada 2017 – 2018

Partido Nº 6: (Al mejor de siete)

Jueves 24 de Mayo

Escenario: Palacio Peñarol (Montevideo)

Hora de comienzo: 21.30 Hs

Árbitros: (a designar)

MALVÍN (3) vs AGUADA (2)