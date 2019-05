Malvin (91) – Aguada (83). El “playero” ganó el quinto juego y “estiró” la serie, Aguada está 3 – 2

Anoche en el Antel Arena de Montevideo se disputó el partido Nº 5 de la serie Final de LUB (al mejor de siete), donde esta vez en forma justa y merecida el equipo de Malvín se quedó con la victoria ante Aguada en cifras de ….

Un partido donde fue bastante más que sus rival el último campeón ante Aguada, el “playero” mejoró en varios aspectos, sobre los cuales había tenido baja producción en los juegos anteriores, cómo por ejemplo la defensa sostenida, los buenos porcentajes desde el perímetro, y también la toma de decisiones en momentos claves de partidos, como así también el cambio fundamental en la actitud del equipo (más allá del juego), que anoche hizo notar desde el “vamos” la intención con la cuál que llegó al Antel Arena el equipo de Pablo López, que justo es decir…era la que tenía, no había mañana para Malvín. Primer cuarto que cierra con parcial a favor de Malvín por 23 a 19, en base a un buen trabajo del salteño Nicolás Mazzarino generando juego y goleo en favor del “playero”, ante un rival que no defendía bien, y cometía errores conceptuales importantes en ofensiva. En el segundo cuarto Aguada mejora en defensa y en colectivo, mejora sus porcentajes, y se pone en partido. Al cabo del primer tiempo se van al descanso largo con marcador igualado en 39. El tercero termina siendo el cuarto del “quiebre” en favor de Malvín, muy buena producción del salteño Mazzarino y Marcos Cabot, que fueron bien acompañados por los extranjeros Millsap y Blair, ante un Aguada que no jugó nunca “cómodo” en cancha, y tampoco supo tener buena lectura de juego en cancha. El tercero cierra con la pizarra marcando 63 a 55 en favor de Malvín, y en el último cuarto, pese a que algunos errores de Malvín le permitieron al “aguatero” acortar diferencias, aparece nuevamente el salteño Nicolás Mazzarino para tranquilizar, y al final Malvín se termina quedando con una victoria que no por necesaria, dejó de ser justa y merecida estirando ahora la serie el sexto juego el próximo domingo.

POR CUARTOS:

1º Cuarto: Malvín 23 – Aguada 19.

2º Cuarto: Malvín 39 – Aguada 39.

3º Cuarto: Malvín 63 – Aguada 55.

Final: Malvín 91 – Aguada 83.

Próximo partido (sexto de la serie): Domingo 2 de junio (20.30 hs).