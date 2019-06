Esta noche en el Antel Arena (Montevideo) se jugará el 7º y definitvo partido Final

Será esta hoy de miércoles a la noche (20,30), cuando en el Anteñl Arena de la capital se esté disputando el séptimo, y definitivo partido de la serie Final de Liga Uruguaya de Básquetbol, temporada 2018-2019 entre los equipos de Malvín vs Aguada.

Sin dudas a estadio colmado, ya desde la jornada de ayer martes a la noche ya no quedaban entradas disponibles para este partido, donde se enfrentan dos equipos que tal cual habíamos manejado en la previa al primer juego, están muy parejos, y si no había favorito para ninguno de los compromisos anteriores, mucho menos lo habrá par este…es una Final definitiva.

En su momento (cuarto partido) el equipo de Aguada tuvo todo a su favor para ser campeón, el “aguatero” dirigido por Miguel Volcan habia colocado la serie 3 – 1 a su favor, pero de a poco el “playero” dirigido por Pablo López y capitaneado por el salteño Nicolás Mazzarino lo fue “trayendo”, en el sexto juego empató la serie, y hoy se juega el último, no habrá mañana, hoy en el Antel Arena uno cortará las redes, un festejará…uno será campeón.

Resultados partidos anteriores

Serie Final: (Al mejor de siete)

Partido Nº 1: Malvín (80) – Aguada (83).

Partido Nº 2: Aguada (90) – Malvín (87).

Partido Nº 3: Malvín (80) – Aguada (69).

Partido Nº 4: Aguada (78) – Malvín 67).

Partido Nº 5: Malvín (91) – Aguada (83).

Partido Nº 6: Aguada (66) – Malvín (74).

Partido Nº 7: Malvín – Aguada (Hoy).

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2018 – 2019.

Serie Final: (Al mejor de siete partidos).

Partido Nº 7 : (Último y definitivo).

Miércoles 5 de junio

Escenario: Antel Arena (Montevideo).

Hora de comienzo: 20,30 Hs.

Árbitros: (a designar).

MALVÍN (3) vs AGUADA (3).