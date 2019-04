En la jornada de hoy martes a la noche, en la capital del país (Palacio Peñarol) se estará llevando adelante el partido Nº 1 en el cruce restante en serie de play offs semifinales entre los equipos de Malvín vs Urunday Universitario.

Sin dudas otro cruce muy parejo, como lo será el restante que tiene como rivales a Nacional vs Aguada que jugaban anoche también su primer partido de la serie.

En otro momento podríamos decir que el último campeón Malvín, el equipo que dirige Pablo López y es capitaneado por el salteño Nicolás Mazzarino podría ser favorito, pero ahora tras lo que fuere la producción en cuartos de final del equipo “estudioso”, pudiendo revertir un 0 – 2 en la serie, más la suma del extranjero Kyle Lamonte, ahora nos parece que la serie tendrá mucha paridad, y también este cruce se vislumbra promesa de quinto y definitivo.

Detalles para hoy Campeonato L.UB:

Temporada 2018 – 2019

Serie de play offs semifinales: (Al mejor de cinco partidos)

Martes 16 de abril

Escenario: Palacio Peñarol (Montevideo)

Hora de comienzo: 21.15 Hs

Árbitros: (a designar)

MALVIN vs URUNDAY UNIVERSITARIO