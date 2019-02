Si en algún momento se planteó alguna duda…la duda fue disipada frente a la confirmación que surge desde la Liga Salteña de Fútbol.

Será mañana martes desde las 19.30′ en el Parque Dickinson, cuando se enfrenten la selección Sub 17 de Uruguay y el combinado mayor “naranjero” que orienta Jorge Ariel Noboa. De acuerdo a la información transmitida a EL PUEBLO, el partido despuntará a las 19 y 30′ y el valor único de la entrada será de 100 pesos.

A su vez desde el área de conducción de la Sub 17 celeste se establece puntualmente: La selección uruguaya sub-17 tendrá una nueva semana de entrenamientos, con 25 futbolistas a disposición, a partir de este lunes (4/2) a la hora 9.30 en el complejo Celeste. Según lo establecido en la planificación, el plantel viajará el martes hacia Salto, luego del almuerzo, para disputar un amistoso ante la selección del departamento a la hora 19.30.

El miércoles será el retorno hacia Montevideo y, de noche, continuará el período de concentración ya que el equipo que dirige Alejandro Garay enfrentará a Nacional el jueves a las 8.30″

CON DOS SALTEÑOS

Para la afición “naranjera” puede ser partido especial de comprobaciones, desde el momento que en el plantel seleccionado de Uruguay, se incluyen dos juveniles salteños.

El golero Lucas González de River Plate y Bruno Vera, zaguero de Ferro Carril.

Para Salto un partido con validez incluída, desde el momento que la ocasión no faltará para aquellos futbolistas que necesitan minutos tras sus lesiones, como en los casos de George dos Santos y Rafael Cereijo. Una manera además, de ir acentuando la evolución que el DT pretende, ahora de cara al juego del sábado en el Dickinson ante Dolores, por la quinta fecha de la serie B” del Litoral-Norte, enmarcado en el Campeonato del Interior.

Salto observa la segunda escala de la tabla, por debajo de Fray Bentos (7) y por encima de Paysandú (5).

Los celestes que llegan

Es la palpitación misma del juego de mañana en el Dickinson. Y tener en claro quienes son los futbolistas alineados en la Sub 17 de Uruguay.

ALANIZ, Kevin C.A.Fénix

ALVEZ, Santiago Danubio F.C.

AREZO, Matías C.A.River Plate

CARTAGENA, Santiago C.Nacional de F.

CRUZ, Óscar C.A.Peñarol

FACCHIN, Enzo C.Nacional de F.

FERNÁNDEZ, Luciano C.A.Peñarol

GONZÁLEZ, Lucas River Plate de Salto (OFI)

GUISOLFO, Braulio C.A.Peñarol

JUAMBELTZ, Maximiliano Defensor Sporting C.

MACHADO, Alexander C.A.Cerro

MILANS, Pedro C.A.Juventud

OCAMPO, Matías Defensor Sporting C.

OLIVERA, Cristian C.A.Rentistas

PEÑA, Matías C.A.River Plate

PÉREZ, Axel C.Nacional de F.

POGGI, Vicente Defensor Sporting C. PRADO, Axel C.A.Juventud

RODRÍGUEZ, Randall C.A.Peñarol

SIRI, Enzo Danubio F.C.

SOSA, Joaquín C.Nacional de F.

SUÁREZ, Ignacio C.Nacional de F.

VELÁZQUEZ, Ignacio C.Nacional de F.

VERA, Bruno Ferro Carril de Salto (OFI)

WAGNER, Guillermo M.Wanderers F.C.