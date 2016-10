Mañana, a partir de las 14:30 horas en el local Valentín, con ventas a cargo de escritorio Ruben F. Cánepa, se realizará un nuevo remate de cabaña MonteGrande.

La administración será de Banco República, con 6 meses libres o 12 cuotas, y flete gratis.

SIEMPRE APOSTAMOS A LO MEJOR DIJO TRILA

En la conferencia realizada con motivo de brindar los detalles de este evento, Juan Trila, integrante de la cabaña, indicó que como siempre, porque es la política de la cabaña; “vamos con lo mejor, siempre apostamos a lo mejor”, aseguró Trila.

“Este año vamos con lindos toros y vientres de excelente calidad como no puede ser de otra manera en nuestro caso; nosotros queremos que los clientes sean una especie de socios nuestros; no entendemos los negocios sino de la manera gana-gana”. Si no es así- agregó- “el año que viene los clientes no vuelven”.

En este sentido comentó que la evaluación de cada remate, debería hacerse al año siguiente considerando que si la oferta fue de calidad, no sólo esa persona va a volver, sino el vecino, un amigo. “Este no es un negocio de un remate, sino que es un negocio a largo plazo, hay años que son mejores, estamos pasando por momentos difíciles en la economía en general, pero creo que en los momentos difíciles, son los momentos que hay que apostar porque a veces uno consigue alguna ventaja, que en los momentos de bonanza, nadie quiere aflojar”.

ELBIO ROIG BRINDÓ DETALLES DE LA OFERTA

El Dr. Elbio Roig, hizo referencia a la oferta que se presentará mañana y manifestó que es un placer estar trabajando con la familia Trila Bruy este año.

En cuanto al detalle de la oferta, indicó que se ofrecerán 14 toros de pedigree, 3 toros SA, dos vaquillonas planteleras de pedigree y un toro plantelero de pedigree.

“Si bien no es una oferta de mucho volumen, la calidad es muy buena”.

Roig agregó que los toros que se pondrán a la venta son hijos de General, de Bismarck, de Net Worth, Brigadier, Preguntón, entre otros.

“Son toros muy rústicos, acostumbrados a estos lugares, si bien MonteGrande es una cabaña joven, es una cabaña que apuesta a lo mejor y no se reserva nada”.

FINANCIA BANCO REPÚBLICA

La financiación será del Banco República, institución que tiene todas las líneas de créditos abiertas. El plazo es de 6 meses libres o 12 cuotas mensuales, y aquellos clientes del banco que estén autorizados, pueden acceder a financiaciones de hasta 4 años.

FRANCISCO CÁNEPA

Francisco Cánepa, principal del escritorio Ruben F. Cánepa realizó la invitación a todos los clientes y amigos para que acompañen mañana al nuevo remate de MonteGrande, en horas del mediodía se compartirá un almuerzo y sobre las 14 horas se dará comienzo a las ventas con “una oferta muy buena, es una cabaña que en poco tiempo ha tenido muy buenos logros, tanto a nivel nacional como local”.

Cánepa añadió que el principal de la cabaña “no mira mucho el nivel de inversión, sino que quiere un buen resultado, en el sistema de siempre, donde se ofrece todo a elegir, este año es un poco más chica la oferta, pero la cabaña da la oportunidad al cliente, de hacerse de la misma genética que tienen ellos”.