El tradicional remate de los Hereford Inglés de Tellería, llega este año a su 48º edición y se realizará mañana en estancia San Gregorio en el Km 16 de la ruta 31 a partir de las 15.30 horas.

Las ventas serán conducidas por el escritorio Ruben F. Cánepa cuyo principal, Francisco Cánepa, en rueda de prensa realizada con motivo del lanzamiento, recordó que es el 48º remate de cabaña La Querencia de Gregorio Tellería, ofrecerá mañana una torada excepcional que se pudo apreciar el pasado lunes.

“Es una torada astada reconocida, que año a año funciona muy bien, la gente ya la conoce”.

El remate comenzará con un lote de vientres MH y HS, lotes chicos para cualquier cabañero o productor y luego se venderán los toros.

Cánepa indicó que la zafra se viene afirmando de a poco, “vemos que las cabañas de punta han andado muy bien, el ternero está valiendo muy bien, no solo el castrado, y este año se han llegado a vender terneros que al bulto llegan a valer 500 dólares, de manera que entornar y sacar terneros es hoy una opción muy válida y para los que tienen un buen rodeo, es fundamental mantenerlo si es que no piensan mejorar este año, pero es un año ideal para mantener el nivel de rodeo y con esta torada la gente ya sabe que no falla”.

SANIDAD GARANTIDA

Adolfo Bortagaray expresó su satisfacción por acompañar un año más a la familia Tellería en este remate; “un remate que se presenta por sí solo tanto en nuestro medio como en el país, son toros rústicos, ingleses, bien conocidos que este año tienen un desarrollo muy bueno”.

En la parte veterinaria, explicó Bortagaray, este año el equipo está conformado por el Dr. Hugo dos Santos, por Dra. Lucía Etchevers, y el Dr. Marcelo Corti, quienes se encargan de toda la parte sanitaria, tanto sanidad oficial como libre de enfermedades venéreas, capacidad de servicio, habilidad de monta y evaluación seminal, donde se certifica que todos los toros están aptos para congelar.

ING. AGR. JUAN PEDRO TELLERÍA

Por su parte el Ing. Agr. Juan Pedro Tellería, quien tiene a su cargo la preparación de los toros, indicó que los toros estarán pisando la pista con 680 kilos, durante la prueba de comportamiento estuvieron ganando alrededor de 1.900 kg. Dijo que si bien fue un año diferente a los últimos tres, que eran años un poco más calurosos, los toros están muy bien, prontos para trabajar. Asimismo anunció Tellería que en setiembre del año pasado la cabaña se arrimó a Argentina y compró algunas vacas mochas, “buscamos en Argentina una sangre similar a la nuestra, la encontramos, justamente en setiembre de 2015 se hacía la liquidación total de cabaña Lonco Piré de la familia Pereyra Iraola, donde elegimos 15 vacas de las cuales pudimos comprar 9 vacas muy buenas, que eran muysimilares al ganado nuestro”.

Estas vacas se presentarán mañana, para mostrar lo que será el próximo paso de la cabaña.

CONDICIONES

La administración es propia, para los toros hay plazo de un año libre con flete gratis a todo el país.

Las hembras, -30 vaquillonas vacías de 3 años MH y HS- se venderán con 30 días libres. También habrá descuentos por pago contado.

GREGORIO TELLERÍA

Gregorio Tellería, principal de la cabaña indicó que la torada está muy bien, pronta para trabajar, e hizo hincapié en que la cabaña no acostumbra darle muchos kilos a los toros porque consideran que el toro tiene que salir de la pista, subir al camión, descargarse e ir derecho a los rodeos y es por eso que no insisten mucho en la comida, aunque los toros están muy bien, bien pelechados, sanos.

La novedad este año es que presentarán un toro mocho, que también tiene sangre la cabaña Lonco Piré.

“Realizamos la invitación para que nos acompañen, también para disfrutar de las bondades del clima y de lo único barato que va quedando en este país que es la genética, tanto en yeguarizos como lanares y en este caso en toros, es una inversión muy barata que ha dado muy buenos resultados; la prueba está en la ganadería que tenemos”.

YEGUARIZOS DE SANTA MÓNICA

Por segundo año, cabaña Santa Mónica acompañará el evento con la venta de Criollos, son dos padrillos y 4 yeguas con sangre de La Invernada, yeguas mansas de andar que están muy lindas.