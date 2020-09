Fútbol Comercial

Será mañana miércoles, cuando en la noche sesione la Liga Salteña de Fútbol Comercial. Más allá de la recepción de formulario, lectura y promulgarse fallos o penas si las hubiese, la fijación de la décima fecha de la primera rueda que tiene en Vértigo al puntero exclusivo, mientras Deportivo VJ asiste ahora en la segunda posición.

Resultados que impactaron en la fecha que pasó y algunos como parte de la lógica. Gratificante es que la cuota de gol no falta en la mayoría de los partidos. No es común un 0 a 0 en la disputa de un partido de la Liga Comercial.

RUMBO AL SÁBADO

La décima fecha que se jugará el próximo sábado 3 de octubre, incluye los partidos entre Deportivo VJ vs Minervine; La Cafetera vs García Triaca Fútbol Club; Vértigo vs Casa Jaco; Dale Verde vs San Miguel; La Academia vs La Nueva Reco; La Mecánica vs Minimercado Apolo y La República vs Villa España. Queda en claro que Casa Jaco será el equipo opositor del líder. En la última fecha perdió ante La Academia 3 a 2.

IGUALMENTE LOS SÚPER

Para el fútbol de la Liga Súper Sénior, será mañana miércoles día de sesión ordinaria. Retorno de los Súper el domingo 4 de octubre con la fecha postergada, teniendo en cuenta las elecciones municipales. En la Divisional «A», la punta de Unión Don Atilio con 12 puntos y en la B la vanguardia se comparte con Ceibal y River Plate.