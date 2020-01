Luego del paréntesis de fin de año vuelve a «picar la naranja» en la capital

Tal cual estaba fijado por la Mesa Ejecutiva, la competencia en Liga Uruguaya de Básquetbol estará retornando en la jornada de mañana sábado con dos encuentros y luego continuará el 7 de enero. Entérate cuando es el próximo partido de tu equipo.

Luego de varios días de receso, debido a las tradicionales fiestas de fin de año, la actividad vuelve este sábado con los cotejos entre Capitol y Biguá en el Prado y Trouville frente a Aguada en Pocitos. Ambos encuentros tienen el atractivo por varios factores. En el primero se dará el regreso de Donald Robinson a Uruguay para jugar en el Pato, y todavía no se sabe si llega un reemplazo por Ricardo Glenn en el Capi. Por su parte en el gimnasio de la calle Chucarro, el líder del campeonato recibe al vigente campeón que tendrá el debut de Adrián Capelli como entrenador y que tiene a sus extranjeros en la cuerda floja. Luego la actividad se reanudará el martes 7 de enero con estos partidos:

Malvín vs Trouville

Biguá vs Goes

Nacional vs Defensor Sporting

El 8de enero se jugará Aguada vs Capitol, el 9 Hebraica y Macabi vs Urunday Universitario, mientras que el viernes 10 se cierra la semana con Olimpia contra Defensor y Biguá recibiendo a Trouville.