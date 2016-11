La selección Sub 20 de Uruguay, con el salteño Agustín Robinson dentro del plantel celeste, ganó el torneo cuadrangular amistoso en Yaguarón

El fin de semana próximo pasado fue altamente fructífero para la selección Sub 20 de Uruguay, que con presencia del jugador salteño Agustín Robinson se viene preparando para disputar el campeonato Sudamericano de diciembre. El combinado “celeste” que dirige el profesor Diego D’Alessandro, afrontó dicho torneo de carácter cuadrangular amistoso en la ciudad fronteriza de Yaguarón (Brasil) donde fuera invitada nuestra selección Sub 20 De Fútbol Sala para disputar la Copa “Posto Querencia”.

La “celeste” se impuso el pasado sábado a la Selección de Oro de Yaguarón por penales 4-3 después de igualar 5-5 en los 40’. Los goles en la ocasión fueron de Juan Torres, Sebastián Prunell, Lucas Vera, Nicolás Quintana, y Martín Aldave.

En la final del día domingo, ante la Selección de Plata, Uruguay ganó por 10 – 6 con goles de Sebastián Prunell 4, Manuel Tangari 2, Ignacio Bermúdez, Lucas Vera, Martín Aldave, e Ignacio Oper.

“Fue un buen torneo, interesante para nosotros, enfrentamos a buenos equipos, con hombres, y donde tuvimos la oportunidad de trabajar la defensa de golero -jugador que acá se hace con pocas variables”, explicó el orientador de la selección de Uruguay D’Alessandro una vez finalizada la competencia.

El entrenador señaló que “El equipo viene mostrando cosas interesantes, algunos rendimientos muy buenos, y está entrando la idea de juego que hemos trabajado, y que pretendemos. Básicamente satisfecho con lo que observamos en cancha en cuanto a rendimientos, y funcionamiento del equipo, que son aspectos muy importantes para lo que se viene, más allá del resultado en sí”.

Uruguay trabajó esta semana el martes, lo hará hoy, y hasta el domingo inclusive en el gimnasio del Instituto Tecnológico Superior (UTU – ITS). En la jornada de mañana jueves, ya se estará conociendo la lista definitiva de catorce (14) jugadores convocados para defender a Uruguay en el campeonato Sudamericano, de los dieciocho (18) chicos que vienen entrenando, ya que justamente mañana jueves sería la fecha límite, para presentar cada selección su lista de jugadores en la Conmebol.