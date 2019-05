Insatisfactorias, así fue la declaración que votaron en la Junta Departamental de Salto anoche los ediles de la oposición política, luego que se produjera el Llamado a Sala del Intendente de Salto, Andrés Lima, para ser interpelado acerca de lo sucedido en las Termas del Daymán, tras el robo de parte de la recaudación de la semana de Turismo. Los ediles de la oposición política, declararon que las respuestas del jerarca comunal no fueron las esperadas por los legisladores departamentales que lo citaron.

Esto se reflejó ayer con la sesión especial que se vivió ayer en el deliberativo comunal. Con escasa presencia de público en las barras y con los ediles casi justos para que se cumpliera con la iniciativa, en la noche de ayer desde las 20:00 horas se llevó a cabo en la Junta Departamental de Salto el Llamado a Sala al Intendente, Dr. Andrés Lima, quien concurrió acompañado del Asesor Legal de la comuna, el Dr. Jorge Libardi.

Al final, la oposición política votó en contra de la posición oficialista que fue dar por suficientes las declaraciones de Lima ya que contestó las 29 preguntas que le fueron formuladas.

La edil interpelante fue la colorada María de los Ángeles Márquez, quien le realizó 29 preguntas al jefe comunal las que fueron respondidas por el propio Lima presente en sala.

Entre ellas, las consultas vinieron a colación de la existencia o no, de un protocolo en el manejo de las recaudaciones de los parques termales públicos, si el Departamento de Turismo de las comuna tiene manejo de lo recaudado y si los funcionarios corrían peligro o no, al resguardar tanto dinero.

Cuestionado sobre la existencia de un seguro que permita la recuperación del dinero robado, Andrés Lima manifestó que se apegaba a responder el cuestionario de 29 preguntas presentadas, negándose a responder cualquier otra que estuviera fuera del mismo.

Dicha respuesta tuvo rechazo por parte del Edil nacionalista, Martín Burutarán, quien expresó lamentar la “poca voluntad del Intendente” al no acceder a responder las consultas.

Tras pedirle la palabra, el edil oficialista Gabriel Duarte, se originó una polémica al aludir a la anterior administración del actual Senador Germán Coutinho. Esto, movió las aguas y provocó la respuesta del edil Alberto Villas Boas.

En tanto, la edil interpelante enfatizó en su pedido de que se separara de sus cargos a los directores de Hacienda Gustavo Chiriff y también de Turismo, María Noel Rodríguez

Lima por su parte, les respondió que ratificaba la confianza en ellos y que no removeria a ninguno de los mencionados jerarcas.

Tras volver a repreguntar, la edil Márquez, nuevamente le pidió respuestas sobre si el dinero estaba asegurado, pero el Intendente Lima respondió que no, que a raíz de lo sucedido se contrató una empresa a tales efectos. Así como también para el traslado de las recaudaciones.

De esa manera, el intendente de Salto, Andrés Lima volvió sobre sus pasos y accedió a responder. El jerarca dijo que aprovechó a informar que se comenzarán a pagar tasas, tributos y demás, a través de las tarjetas de débito y/o crédito y en los centros habilitados a dichos efectos. De esa manera, expresó que se resguardaría la integridad de los funcionarios no solamente de los centros turísticos, sino también de las oficinas de la comuna. Por su parte, el edil del Frente Amplio de Salto, Carlos Beasley, propuso emitir una declaración satisfactoria al considerar que las preguntas fueron respondidas.

Aunque al final los votos no alcanzaron y los ediles que conforman la oposición política votaron un proyecto de resolución donde establecía que las declaraciones del intendente Andrés Lima “Dar por No suficientes las explicaciones brindadas por el Intendente de Salto, Andrés Lima, en el Llamado a Sala”.