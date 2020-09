Guido Manini Ríos habló este sábado por primera vez en forma pública y ante la prensa sobre la decisión de no votar su desafuero, cambiando así lo que dijo que haría durante la campaña electoral y hasta hace pocas semanas.

«El mayor honor para uno es no dejar a su gente tirada en el medio de la lucha sin amparo. El mayor deshonor sería dejarlos sin conductor», dijo el senador y líder de Cabildo Abierto.

«Evalué todas las circunstancias, qué es lo que cambió en las últimas semanas. Hay un escándalo muy grande en lo que ocurrió hace 14 años que demuestra lo que yo tenía intención de demostrar en todo momento que era el modus operandi de quienes tenían la responsabilidad de hacer lo que no hicieron», agregó Manini, en referencia al Tribunal de Honor Militar que se le realizó al ex coronel Gilberto Vázquez en 2006, y cuyas actas fueron conocidas recién el mes pasado gracias a un pedido de informes que el grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentó ante el Ministerio de Defensa.

Ante ese Tribunal Gilberto Vázquez confesó su participación en varios homicidios, torturas y desaparición de personas.

Las actas no fueron leídas por las autoridades del gobierno del Frente Amplio de la época (2006) y no fueron elevadas a la Justicia hasta ahora.

El actual gobierno de la coalición multipartidaria, con el presidente Luis Lacalle Pou a la cabeza, aseguran que el ex presidente Tabaré Vázquez tuvo acceso a las actas con las confesiones de Gilberto Vázquez y no denunció nada a la Justicia.

El ex presidente aseguró la semana pasada que esas actas nunca fueron enviadas a la Presidencia ni a la ministra de Defensa de entonces, Azucena Berrutti, y acusó a los mando militares de la época de ocultar esa información.