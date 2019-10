Sostuvo que la primera medida que tomará será rescatar los sectores productivos para que den empleo

Se bajó de una camioneta que lo traía en la caja donde venía parado junto a su esposa, Irene Moreira, que es candidata a diputada por el departamento de Artigas, y su candidato a vicepresidente Guillermo Domenech. Estaba soleado y un nutrido grupo de personas lo esperaban en la Plaza Artigas.

Se trató del acto de cierre de campaña de Cabildo Abierto que fue el pasado sábado y donde todo estaba muy ordenado, había una carpa para la prensa con galletitas que tenían el logo del partido político glaseado y botellas de agua mineral sin gas. A pocos metros estaba el escenario, prolijamente armado. Y la gente embanderada, esperaba ver a su líder.

Cuando Manini llegó los cánticos se hacían escuchar y la llegada a la improvisada conferencia de prensa, no fue fácil. El fenómeno político de Guido Maninio Ríos único. Empezó el año como comandante en jefe del Ejército Nacional y que lo terminará como uno de los políticos más votados de esta instancia.

«Este recibimiento caluroso que nos da la gente, es el mismo que nos dan en todos lados y es un estímulo para seguir en esta campaña, porque Cabildo Abierto viene creciendo día a día», dijo el candidato a los medios de comunicación que estaba presentes.

Consultado sobre su situación frente a la justicia dijo que «hay gente que parte de la base de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, pero en Cabil do Abierto sigue siendo una mentira, y eso la gente lo puede discernir perfectamente por eso el creciente apoyo que tenemos».

Sostuvo que está inmerso en una carrera de cara a la presidencia de la República y que «confía que el pueblo uruguayo el próximo 27 de octubre votará de forma masiva a Cabildo Abierto» y que por eso recién después de esa instancia se pondrá a hablar sobre posibles «acuerdos» políticos.

Al respecto de la primera medida que piensa adoptar en caso de que llegue a la presidencia, Manini Ríos dijo que «acá hay que salvar a sectores importantes de la producción que están languideciendo y hay que ayudarlos para no dejarlos morir porque son fuente de empleo genuinos. Acá en Salto ustedes tienen al sector citrícola como un ejemplo, pero también está el comercio, el turismo, el sector lechero, granjero, arrocero, todos esos sectores hay que salvarlos urgente».

Aunque también señaló que, «debemos implementar medidas urgentes para que vuelvan las condiciones de seguridad que el pueblo uruguayo merece para vivir en paz. Hay que respaldar a la Policía, darle a la justicia los elementos para que estén a la altura de la ola de delitos en los que vivimos, limpiar la realidad de las cárceles que son una vergüenza nacional y combatir sin corrupción y con firmeza a la droga, eso es lo que debe ser encarado desde el primer momento y Cabildo Abierto lo va a hacer con firmeza, ejerciendo la autoridad que le confiere la Constitución de la República».

Manini Ríos dejó en claro que en caso de aprobarse el proyecto de reforma constitucional impulsado por el senador blanco Jorge Larrañaga, «se aplicará en función de cómo quede redactado en la Constitución de la República, eso no tiene dos lecturas».

El candidato a presidente dijo que a su vez que ellos «no plantean el servicio militar obligatorio para los jóvenes que cumplan 18 años de edad como se dijo por ahí, sino que se planteó la posibilidad de darle a través del Estado la posibilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la posibilidad de tener educación, un oficio y puedan ganarse la vida dignamente, convivencia, educación cívica, hábitos saludables, porque hay mucha gente que abandona por distintos motivos el sistema educativo y no se preparan para oficios quedando relegados del mundo laboral y por eso lo planteamos pero desde el servicio militar, porque nuestro programa no plantea en ningún momento el empleo de armas y mucho menos obligatorio».

Sobre la situación del intendente de Colonia, el nacionalista Carlos Moreira, dijo que «creo que se equivocó, las medidas que se tomen con él deben ser resorte del Partido Nacional, no corresponde que yo me ponga a opinar o no, creo que también se le está haciendo un uso político a este tema y también considero que hay mucha hipocresía de parte de personas que también quizás en el pasado hayan incurrido en prácticas similares».