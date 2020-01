Joven tenista salteño viajará al exterior para disputar torneo profesional

Siempre hemos sostenido en éstas páginas, que los deportistas jóvenes, sea cual fuere la disciplina que practiquen, siempre nos importan, y cuando alguno se destaca en lo que hace, siempre amerita interiorizarse, contractar al chico, saber de él, como han sido sus primeros pasos, más allá de saber de su entorno, de su familia (que siempre es importante), de sus profesores. y demás.

Hoy es el caso de Manuel Gabrielli Guarino, joven tenista salteño de dieciocho (18) años que tiene como lugar de entrenamiento del Club Salto Grande, contando como su orientador, y entrenador al profesor Marcelo Barboza.

En unos días, más precisamente el 19 del corriente, Manuel estará viajando rumbo a Turquía, donde participará en un torneo internacional de carácter profesional conjuntamente con tenistas de todo el mundo. EL PUEBLO llegó a las instalaciones del Club Salto Grande el pasado miércoles en horas de la tarde (17.30 horas), momento en el que «Manu» iniciaba sus trabajos en cancha junto al profesor Marcelo Barboza, y su amigo brasileño Martín Gradet, un joven de catorce años, también de muy buenas condiciones, que se encuentra por unos días en Salto, de cara a lo que será también su participación (además de jugar en su país) en diferentes torneos aquí en Uruguay más adelante.

La charla con Manuel Gabrielli previo al inicio de sus trabajos en cancha en la calurosa tarde del miércoles próximo pasado en la cancha principal del Club Salto Grande.

Buenas tardes Manuel, un gusto conocerte, y charlar contigo

Buenas tarde, el gusto es mío, y gracias por venir.

¿Qué edad tenés, y desde cuando en esto del Tenis?

Tengo dieciocho años, y ya hace cuatro que estoy de lleno involucrado en esto del Tenis.

¿Estás a punto de iniciar una experiencia más que importante?

Sí, es así, vamos a ver, estoy a punto de realizar un viaje al exterior para jugar un torneo importante en Turquía de nivel profesional.

¿Previo a esto también sabemos que fue un buen año el 2019 para ti?

Es así, porque aquí en Salto (Club Remeros Salto) se realizó en 2019 un campeonato nacional en mi categoría, tuve la suerte de poder ganarlo y ser campeón nacional.

¿Desde cuando en esto del Tenis?

Desde hace mucho tiempo, pero desde hace cuatro años estoy totalmente dedicado.

¿Cuándo se tiene un objetivo planteado, es trabajo y mucho sacrificio?

Sin dudas no hay otra forma, los objetivos y los sueños se logran trabajando y entrenando duro cada día, nada cae de arriba.

¿Cuánto tiempo entrenas por día?

Venía entrenando cuatro horas, ahora debido al nivel de competencia, y la exigencia que requiere entreno seis horas diarias.

¿Cuál sería tu categoría?

Hasta el año pasado fue juvenil, ahora por edad ya juego como mayor y profesional en el circuito ATP.

¿Cuando estás viajando a Turquía, estás yendo solo?

El día 20 estaré viajando, y si, viajo solo.

¿Cuánto tiempo estarás en aquel país compitiendo?

Serían seis semanas, eso se dará si llego a las instancias definitorias.

¿Conoces algo de los rivales?

No, para nada, son todos rivales europeos, y de diferentes partes del mundo.

¿En caso de los tenistas profesionales, los gastos corren por tu cuenta?

Si obvio, los gastos por cuenta de uno.

¿Quién es tu referente en el Tenis?

Uno que me gusta es Dominique Thiem, básicamente porque me identifico con su juego.

¿Qué sería para ti lo mejor que te sale en cancha?

Pienso que unas cosas que me sale mejor es el «drive», igual siempre hay que tratar de mejorar todo cada día.

Más allá de un resultado, de un rendimiento, de un torneo, está la experiencia adquirida de seguir aprendiendo y creciendo

Es tal cual, en el circuito ATP el nivel es mucho más alto, es profesional. , en mi caso con mucha motivación. Tengo que adaptarme a ese nivel y después intentar sacar algún partido, lo mejor es dar todo, y cuando toque perder sacar lo mejor de cada momento.

¿En qué lugar se juega el torneo?

En la ciudad de Antalia (Turquía).

Queríamos conocerte, dialogar contigo, cuando nos esteramos que teníamos otro tenista destacado en Salto quisimos conocerlo, por eso decidimos venir para charlar un poco contigo. Que sea lo mejor para tí, está bueno cuando un joven se dedica, dice que quiere aprender, y muestra mucho compromiso y humildad para seguir creciendo.

Gracias a ti por la nota, por acercarte, y por tus palabras.

Éxitos «Manu», lo mejor para ti, y nos veremos a tu regreso para que nos cuentes la experiencia.

Muchas gracias, será un gusto, siempre a la orden.

Y allá irá «Manu», él y su raqueta rumbo a Turquía, para realizar su primera experiencia de nivel profesional en el circuito ATP, con su mochila cargada de sueños e ilusiones, pero con la convicción de que el trabajo, esfuerzo, y el sacrificio son las bases fundamentales para llegar a lograr los objetivos planteados, allá irá «Manu»…él y su raqueta, a golpear de «revés» la posibilidad del «no se puede», allá irá Manu a demostrar…él y su raqueta, allá bien lejos así de simple.

DANIEL SILVEIRA