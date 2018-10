Néstor Martínez Vital a cal y canto

El martes que pasó, cuando NÉSTOR MARTÍNEZ VITAL llegó a los 54 años de vida. Con el presidente del Colegio de Jueces, nunca faltará algún canal de reflexión a mano. Pero además, no deja de exponer convicciones a cal y canto. Cuando admite que «tenemos cuatro árbitros centrales que se han despegado: Walter Araújo, José Gabriel de los Santos, Marcelo Izaguirre y Fernando López».

Después de la tercera fecha de la liguilla en la «A», el presidente no patentó cuestionamientos mayores para los tres controles centrales. Y no le tembló el pulso para reconocer que «Marcelo Izaguirre es la revelación. Simplemente muy bien en toda la línea. No me sorprende que Jonatan Moraes haya respondido en Ferro Carril-Salto Nuevo. Es un as en la manga que teníamos. En el año tuvo capacidad de respuesta. No es que ahora lo estemos premiando. Simplemente que creímos en él y no defraudó. La satisfacción que tenemos es válida, porque han estado a la altura de lo que pretendíamos. Que algunos apunten a lo jueces para justificar limitaciones, es otra cosa. Nosotros como Colegio sabemos lo que tenemos y como manejarlo. Ellos saben que no se salvan de la crítica, para que el fin sea el de ser mejores».