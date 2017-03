Sabe que las exigencias a la hora de entrenar en la Liga Agraria, son más limitadas en relación a los equipos que militan en la Liga Salteña de Fútbol. “A mi edad no puedo descuidar el entrenamiento, si quiero responder”. A ese aspecto MARCELO MEZZA lo tiene en claro y no se lo ocultó a EL PUEBLO, en tanto permanece vivo en las retinas todo lo que pasó con Liga Agraria en el Campeonato del Interior y hasta la certeza que “pudimos eliminar a Tacuarembó. No nos faltó tanto”. Incluso la bronca por no haber podido jugar en el partido de ida, cuando los agrarios fueron visitantes en el estadio “Raúl Goyenola”. Ese pasado reciente potenció las ganas de prolongación en el fútbol. Por eso, el delantero no oculta los términos en que está planteada la situación.

¿CUÁL ES EL FUTURO?

“La verdad es una: en Tropezón quieren que siga y esta semana me sentaré a hablar con los dirigentes”. Pero el “Oveja” tampoco descarta otra opción…”y en Saladero que me esperan, también es algo que tengo para decir”.

Lo real que el delantero supo de respuesta cuando defendió la camiseta albinegra, desde lo futbolístico a lo humano. Figura en los planes de Saladero. En su momento también apareció la chance de River Plate y con Paso del Bote es un caso especial, a tal punto que podría comenzar a entrenar con el plantel que orienta Ruben “Padilla” González y que este año sabrá de un debut absoluto en la divisional “A” del fútbol salteño. El futuro de Marcelo José Mezza, parte de la incertidumbre misma. Tropezón, Saladero, River Plate, Paso del Bote…¿y entonces?