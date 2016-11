Fútbol Sala A.U.F. Se volvió a reunir el pasado martes en forma urgente la Mesa Ejecutiva de la A.U.F (Futsal)

y resolvió jugar íntegra la última fecha del Clausura el próximo fin de semana, y habrá play offs en la definición

Y en definitiva se cambió todo lo que en nuestra edición de ayer informábamos, acerca de lo que sería la suspensión de la última fecha del torneo Clausura de Liga Uruguaya de Fútbol Sala A.U.F, la que debía jugarse (y se jugará) este próximo fin de semana, y donde en la reunión de la Mesa Ejecutiva del pasado día lunes se había decidido en forma unilateral, arbitaria, y tajante, por parte de la dirigencia, dar fin a la competencia y solo jugar la definición de la temporada entre los equipos involucrados, o sea los ganadores de las dos ruedas en fase regular de campeonato (llámese Apertura y Clausura).

Reunida en forma urgente el pasado martes, vaya a saber uno a raíz de qué pedido, y/o llamado de atención (ya varios equipos manejaban iniciar acciones legales), y atendiendo a qué… pese a que nos enteramos de algo, lo que más adelante, cuando finalice la competencia lo compartiremos con nuestros lectores, acerca de como se ha manejado la Mesa Ejecutiva en la presente temporada. El tema real y concreto, es que parece la cosa se les venía “espesa” a los dirigentes si no se cambiaba radicalmente la decisión tomada el día anterior, ya que varios jugadores (por no decir todos) integrantes ellos de la selección uruguaya de Fútbol Sala en categoría Mayores (varios integrantes de los equipos que habían quedado fuera de definición que estaba fijada de antemano), y que hoy se encuentran agremiados, manifestaron su profundo malestar por la decisión tomada, y expresaron a los integrantes de la Mesa que si la situación no cambiaba y se mantenía la misma postura tomada veinticuatro horas antes, los mismos (los jugadores seleccionados) automáticamente renunciarían a la selección nacional en forma conjunta, comunicado a la opinión pública mediante.

Confirmado, se juega la 11ª, y última fecha del Clausura el próximo fin de semana

Ferro Carril F.C vs Huracán Buceo jugarán en Salto el próximo domingo a las 20,00 hs

En definitiva vamos a lo que más importa, la competencia, ya quedó establecido, tras nota enviada desde la Mesa Ejecutiva a la dirigencia de Ferro Carril F.C Fútbol Sala, que la 11ª fecha (última del torneo Clausura), se estará llevando a cabo en forma íntegra este próximo fin de semana.

Por lo tanto, ya se sabe que el equipo “franjeado” salteño estará recibiendo a su similar capitalino de Huracán Buceo el próxmo día domingo 20 del corriente en su estadio “1º de Diciembre de 1912” a partir de la hora 20,00.

En otro orden, y también atendiendo a lo que expresa el citado comunicado recibido por la institución Ferro Carril F.C, de parte de la Mesa Ejecutiva, es que la forma de definición del campeonato sufrirá variantes (Ferro Carril F.C Fútbol Sala no está de acuerdo con el nuevo formarto de definición), respecto a lo que estaba fijado de antemano (es la tercera vez que se cambia), como se sabe, y tal cual lo habíamos informado en su momento, eran los seis primeros en la tabla General y/o Acumulado los que clasificarían a la definición en un interzonal conformado en dos series, de tres equipos cada una. Bueno, eso cambia ahora, donde se agregará un equipo más (hoy Malvín), y allí están los siete que definirán la Liga Uruguaya 2016.

Dichos equipos clasificados, jugarán a régimen de play offs (al mejor de un solo partido), y donde el primer ubicado en tabla del Acumulado (será Nacional, u Old Christians) al cabo del cierre del torneo Clausura, esperará por su rival en la Final, y es así que los cruces respectivos en serie de play offs serían, 2 – 7, 3 – 6, y 4 – 5.

Próxima fecha: 11ª (última del Clausura).

Ferro Carril F.C vs Huracán Buceo

Malvin vs Nacional

Club Banco República vs Old Christians

Dolores vs Parque Cubano

UTU – ITS vs Boston River

Central Durazno vs Peñarol

Tabla de posiciones

Nacinal 56, Old Christians 55, Club Banco República 47, Peñarol 44, Ferro Carril F.C 36, Malvín 34, Dolores 33, Central Durazno 20, UTU – ITS 19, Bostón River 11, Parque Cubano 11, Huracán Buceo 6.