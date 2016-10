El hombre se presentó voluntariamente, aduciendo no haberlo hecho antes por encontrarse internado.

El pasado 5 de agosto, personal del Hogar Femenino del INAU, denunció la posible explotación sexual de una menor de 15 años, siendo procesados con prisión H.C.M. por la presunta comisión de un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad; y W.P por la presunta comisión de un delito de retribución a persona menor de edad para que realice actos eróticos.

En la pasada jornada, se presentó un hombre mayor de edad, quien estaría involucrado en el hecho, quien no pudo presentarse anteriormente, debido a que el mismo se encontraba internado, poniéndose a disposición de la Justicia. Consultada la Juez Actuante, dispuso: «Que ingrese en calidad de detenido, y se lo consulte con qué abogado defensor va a trabajar y se la vuelva a enterar»; enterada nuevamente, dispuso: «Que sea conducido a la sede penal». Una vez culminadas las actuaciones en el Juzgado Penal de 2do. Turno, la Juez Alvez, dispuso: «el procesamiento con prisión de C.E.R.DL.L. por un delito de retribución a persona menor de edad para que realice actos eróticos». Intervino la Dirección Departamental de Investigaciones.

A LA CÁRCEL POR HURTO

Dos hombres fueron procesados por la Justicia, uno con prisión por un delito de hurto, y el otro por receptación. El hecho fue denunciado por el propietario de un local comercial, quien manifestó que un hombre le hurtó tres botellas de whisky avaluadas en $ 1.800, lo cual quedó filmado por las cámaras de seguridad del negocio. Detenido el sospechoso, expresó ser el autor y ser consumidor de estupefacientes. Conducido a la sede penal y finalizadas las actuaciones, el Juez de 2do. Turno, dispuso: «El procesamiento sin prisión de R.E.C.C. Imputado prima facie y sin perjuicio de la comisión de un delito de receptación (Art. 1.3.18 Y 350 bis del C.P.), impónesele como medida sustitutiva la obligación de presentarse en la seccional policial de su domicilio una vez por semana, por el plazo de 60 días, cometiéndole a dicha dependencia la obligación de informar inmediatamente en caso de incumplimiento. Y el procesamiento con prisión de E.M.M.T. Imputado prima facie y sin perjuicio en la comisión de un delito de hurto (Art.1.3.18.60 Y 340 del C.P.). Intervino la Dirección Departamental de Investigaciones.

PAREJA CON LESIONES

La pareja fue derivada al nosocomio local por las lesiones sufridas; se investigan las causas, y por mientras se puso al hombre bajo custodia policial.

Personal policial concurrió a una finca ubicada en la zona de Colonia Solari, donde se encontraban una mujer y un hombre lesionados, los que fueron trasladados hasta la Emergencia del Hospital Departamental de Salto, para ser asistidos. Consultada la Juez Subrogante del Juzgado de Familia, dispuso: «Médico Forense para ambos, averiguaciones bajo actas, volver a enterar y enterar a la Juez en lo Penal».

Consultada al respecto la Juez Penal, dispuso: «Indagar en actas a las partes, coordinar médico para hoy(ayer) para ambos, indagar a los testigos y policías actuantes, y volver a enterar, custodia policial al masculino, hasta su alta médica». Intervino Seccional 6ta, G.R.T y U.E.V.D.G, pero no hubo información sobre los aspectos esenciales del hecho.