Daniel Mora, ganó en pruebas de rienda y se llevó un potro

Pueblo Lavalleja, por Yamandú Leal

La jornada del domingo, fue intensa ya que era el cierre de actividades, no solo en el ruedo, sino en el escenario, donde por la noche se entregaron las premiaciones.

Se elegiría la nueva soberana de Huellas y Tradición, habría además otras presentaciones artísticas, y el broche final, el baile con Fofiño Da Gaita y Garras de Amor.

Quienes fueron los que trabajaron en el ruedo: Organizador- Luis Lalindre- Capataz- Mauricio Cuello.

Apadrinadores- Richar Da Silva- Morocho Bueno

Rondaneros- Pardo Tavares- Nando Ramos- Fernando Baptista- Marcos Lalindre

Palenqueros- Sergio López- Chumbo López

Jurados- Juan Esponda- Wilson Silva

Corralero- Abel Lalindre- Oribe Santurio

Entrevista al Capataz de Campo

Radicado en la Colonia- manifestó soy Mauricio Cuello, oriundo de Rivera

¿Cuántos años hace que está radicado en Colonia Lavalleja?

Harán siete años que estoy radicado en la zona el vínculo con la gente del pueblo es muy bueno.

¿Ha participado en varias fiestas criollas de la zona?

Sí, yo participé en varias fiestas acá, el año pasado me tocó trabajar en el ruedo como apadrinador, este año me pasaron la posta más difícil de ser Capataz de Campo, haremos lo posible para que salga lo mejor, y para que la gente esté conforme.

¿Qué le ha parecido el nivel de los jinetes?

Acá en la zona e visto que hay mucha gente de a caballo, se ve desde el más viejo hasta el más chiquito. Ayer mismo se reflejó en las Pruebas de Rienda, en los menores, gurises chicos pero muy de a caballo y que les gusta mucho la Tradición.

¿Le gustó nuestra localidad?

La zona acá me encantó, es un lugar tranquilo, la relación que armé con la gente es muy buena. Yo he andado por varios lados y acá me recibieron con los brazos abiertos.

No te queremos robar más tiempo, pues las actividades en el ruedo no demorarán en comenzar, ¿un saludo final para nuestra gente?

Que estoy muy contento, de estar con esta gente, disfrutando de las cosas que me gustan, que es la tradición, un saludo fraternal, abrazos para todos los que están participando en esta fiesta de Huellas y Tradición.

Y nos metemos allí, pegado al alambrado, donde está el ruedo, donde la emoción está a flor de piel. Primero con las Pruebas de Rienda, donde saldrá el ganador de potrillo, detrás nuestro está relatando Heber Sena, con toda esa magia que tiene muy adentro, y que la desparrama a los cuatro vientos.

Será una tarde soñada, todo se define las finales de la Pruebas de Rienda, y allí están prontitos esperando la orden del Capataz, nuestro coterráneo Daniel Mora, que es el Capataz de Estancia y su contrincante que es comerciante, como lo decía Sena, es un deporte, que lo podemos disfrutar todos, el caballo, pero la gente de la buena rienda tiene la ventaja de tener un pensionado, y un lugar para entrenar y cuidar los caballos, y Toledo, saca su tiempo, para hacer lo que le gusta, fuera de su horario de trabajo, y él decidió en esas horas que no está atendiendo su comercio, en sus tiempos libres, y para despejar la cabeza, lo hace con el caballo, este muchacho salteño.

Y ya comenzó la final de las Pruebas de Rienda, pero los dos voltearon tanques, los jurados van a decidir qué se hace luego de unos expectantes minutos de espera.

Se repite la prueba, todo prontito, largaron muy parejo su desarrolló, no voltearon el tanque, se fueron y se fueron, lleva ventaja Daniel Mora, ya no lo alcanzará Toledo. Mora es el ganador de la pruebas de Rienda, ante la algabaría de su gente, da la vuelta de honor y se suman a él todos los que fueron sus contrarios, el aplauso es enorme que reciben, con la bandera Oriental en la mano, como tiene que ser la vuelta de honor.