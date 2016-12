TURF

El Hipódromo de Maroñas continúa con sus preparativos para la jornada del 6 de enero. Se maneja un mínimo de 20 carreras incluyendo los cuatro grandes premios. Se estima que el Gran Premio José Pedro Ramírez G1 Internacional se largue entre 20:40 y 20:45 horas. Las preinscripciones para los cuatro clásicos de Reyes.

El José Pedro Ramírez en su edición 119, tiene a 21 aspirantes a gatera. Preanotaron: Fletcher, Oggigiorno, Presque Vu, Mi Centinela, Babyku, Descocado, Legion Cat, Gandhi di Job, Very Hopeful, Robinson Crusoe, Reality Bites, Like Desire que entrarían por puntaje; los invitados: Bage in Concert y Life Style, quedando como suplentes Comical, Brillante OK, Ché rengo, Maldonado, Rómulo, Jeitoso Bayer y Kit Kat Jet.

La carrera más importante del calendario hípico nacional repartirá en premios 4 millones de pesos (unos 140 mil dólares). El ganador obtiene el 60% del total.

El Gran Premio Ciudad de Montevideo – Jorge Batlle G1, que conjuntamente con el Ramírez son las dos pruebas de Grupo Uno del Tomo Uno de la IFHA, tuvo 14 preinscripciones.

La nómina la integrán Financial Aid y le siguen Homily, Jogo do Arte, Hija Atrevida, Loca Manía, Histérica, Victory Danger, Brillante OK, Desembaestada, Missing Dubai, Jazz Band, Energia Heaven, Desejada Naka y Jump Lady.

Acá no hay problemas de puntajes, ya que las gateras albergan 14 competidoras y reparte en premios 50 mil dólares.

El Pedro Piñeyrúa URU G1 tiene 23 ejemplares son los que buscan gatera en la milla, ellos son: Benizi, Café New Love, City Danger, Malandrino, Calaf, Royal Sun, Almafuerte, Jump High, Agion do Jaguarete, Coldplay, Uiramembi, Cartao Black, Tocoyme Voy y Qua Qua Qua.

Minister Malucho, Eclipse Fitz, Smash, Fenómeno, Olimpo Royal, Habib, Guittar, Honorato y Flash Speed quedan como suplentes. La tradicional milla de Reyes tiene una bolsa a repartir de 45 mil dólares.

Para el clásico de Maroñas están anotados El Tranco, Enjoy, Ufano, Flopeado, Gran Taffeta, El Danzarín, Compinche, Grand Fonetic, Estrella Blanca, Calígrafo, Ultra Amigo, Olha Bem, Samurai y Mudador que por puntaje quedarían como titulares y como suplentes (no en orden) permanecen Excluyente, Steen, Quorum, Sub Flag, Gallego, Gambito, Pretoriano, Programado, Pleitero, Colibri, Clockmaker, Sutil y Franken. Este premio reparte 31 mil dólares en premios.