Era público en los medios y en las redes sociales los sucesos ocurridos en la reunión de bancada de los ediles colorados respecto a la elección del nuevo presidente para el último período de 2019-2020. Se había abierto definitivamente una grieta entre los ediles de Vamos Salto y la edil de Batllistas, en una batalla de gladiadores, 12 curules de un lado y ella solita del otro, aunque no parecía tan desigual, a decir verdad. Las desavenencias con la mayoría fueron por la campaña sucia y desleal que llevó adelante el edil Alberto Subí para quedarse con la reelección en la presidencia de la Junta. Afirmó no estar de acuerdo con los procederes de Subí, de dar pasajes a Montevideo, dinero en efectico y apoyo económico, a los ediles a cambio de los votos para su presidencia a quien condenó severa y enfáticamente de “realizar un vale todo para quedarse con el sillón presidencial y sentirse poderoso.

“Yo no soy corruptible ni vendible” Alberto Subí fue un pésimo presidente.

El número fatídico de 13 votos para la nueva mayoría

Con estos números en juego, serán doce votos de Vamos Salto para Subí y ello le alcanzaría para obtener la presidencia, pero siempre y cuando no haya un arreglo de último momento entre el Frente Amplio con los blancos, con el Partido de la Gente y los independientes. La edil Márquez puso el dedo en el ventilador y especuló que había una posibilidad, no descabellada, para impedir el acceso de la presidencia de los colorados y retomarla por parte del oficialismo. Los ediles frenteamplistas son nueve y si acuerdan con los cuatro del Partido de la Gente, volverían a una mayoría ganadora de 13 votos; ni que hablar si agregan a los otros en su estratagema para volver al poder. O el acuerdo podría ser con los blancos y los independientes, también llegarían al número fatídico de 13 votos. En cualquier caso no creo que suceda pero es una posibilidad y en política nunca se sabe. Mire usted lo que pasó con los colorados, un día estaban todos con Villasboas y al otro todos con Subí, increíble pero cierto.

“…Ubicada en el mejor de los lugares con Sanguinetti y Viera”

Al cruce de las declaraciones de Subí aparecidas en los medios respecto a su persona, la edil Márquez dijo en primer lugar “la clara intención de victimizarse y hacerme parecer como una loca despechada, fracasada política que había votado por debajo de mis expectativas”. “Yo digo públicamente que me siento orgullosa y satisfecha de mi votación, de las 733 voluntades que me acompañaron y que lo hicieron sin mayor estructura de la lista 7, sin acarreo, sin vino, sin porro, sin plata. Al revés de lo que piensa Subí, estoy ubicada en el mejor de los lugares políticos al lado de Tabaré Viera y Julio María Sanguinetti. Pero ¿quién lo diría?,” se preguntó “dando cátedra quien su líder salió lejos en tercer lugar y es solo el 13% del Partido Colorado. Es él quien se encuentra peor ubicado, en el peor escalón y con riesgo que su referente Germán Coutinho no salga ni siquiera senador nacional con la 15. Además, Subí debería dedicarse a buscar los 100 votos que perdió en el pasamanos, porque de los 500 candidatos que presentó con la lista 815 en la Corte Electoral solo lo votaron 400 personas en las urnas. ¿Y el saldo donde está Subí?”. La lista 7 sacó más de 700 votos y también habíamos presentado 500 candidatos. En una elección no obligatoria la votación fue excelente y dentro de las expectativas que teníamos”, finalizó. No creo que Subí pueda decir lo mismo de su lista.

Vamos a juntar los votos para el Senado de Sanguinetti

Además, somos jóvenes y tenemos todo el mundo por delante. Se vienen las nacionales y allí estaremos nosotros para juntar votos para el Senado de Saguinetti y de Viera, integrados a una lista única encabezada por Daniel Galliazzi o de manera independiente, ya veremos, porque aún estamos conversando”. Y estoy segura que tendremos una mejor y natural votación en las nacionales que nos posicionará mejor políticamente. Mi objetivo fundamental nunca fue salir diputada sino juntar los votos para el senado del ex presidente Sanguinetti. Y luego vendrán las departamentales, que nos encuentra con entusiasmo renovado, tenemos muchas expectativas para sumar a un fuerte proyecto alternativo a Vamos Salto y Germán Coutinho en el departamento de Salto”.