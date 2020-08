Reapertura de los Torneos de OFI

Mientras las selecciones salteñas de mayores y juveniles, despuntarán en la semana naciente después de casi cinco meses al margen de actividades conjuntas, será el martes en la Organización del Fútbol del Interior, cuando se defina el sistema de disputa de los fases que restan. Tanto en una como en otra categoría, son 8 combinados los vigentes.

Horas atrás OFI anunció para el 12-13 de setiembre la vuelta a escena del certamen trunco a consecuencia del Coronavirus. Incierto es si los partidos pendientes se jugarán con o sin público. Tampoco hay señales concretas sobre si se tratará o no de partidos de ida y vuelta, a los efectos de comprimir las etapas pendientes.

LA NEGATIVA SIN GENTE

En el Congreso de la Confederación del Litoral-Norte desarrollado un mes atrás, Salto y Paysandú coincidieron en un mismo objetivo: sin aficionados, el retorno es inviable. Pero como el presidente de OFI, Mario Cheppi, dejó en claro que «el torneo se terminará sí o sí», las sendas de la especulación simplemente que no faltan.

En el caso del Salto de mayores, ya sin Richard Rodríguez y Paolo Dantaz, quienes emigraron a Rampla Juniors de Montevideo, mientras aflora la interrogante respecto a Carlos Alberto Vera, cuyo nuevo trabajo particular implicaría un horario de 14 a 22 horas.

A la hora del retorno, tanto juveniles como mayores tendrán que contemplar las fases previstas por la Secretaría Nacional del Deporte. Riguroso plan previo antes del desarrollo de prácticas de fútbol.