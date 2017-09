Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad.

Este año Arapey Thermal participa de un evento muy importante FIBEGA (Feria Iberoamericana de Gastronomía), el país sede en esta oportunidad es Argentina , en la edición pasada fue España, este evento se realizara en la Rural de Buenos Aires. Para representar a Uruguay en este evento tan importante donde se encontraran chef de varios países con gran desarrollo gastronómico fueron convocados 10 chef uruguayos donde se encuentra un chef de nuestra localidad Martín Martinicorena. Este evento se desarrollara los días 15, 16 y 17. La temática sera» Uruguay cocina natural». Martin Martinicorena estará viajando junto a Jorge Besil quienes presentaran «Cordero Arape», la cual consiste en cordero confitado en vino tannat y aceite de oliva y lo presentaran en dos versiones diferentes, por otro lado presentaran «Lonjas de cordero curado a la sal y tannat sobre brusqueta crocante (elaboración propia del hotel), acompañada de chutney de charry y rucula». Se expondrá la gastronomía y las diferentes opciones que tiene Uruguay en el tema. Para disertar en este aspecto sera el reconocido chef Hugo Soca. Diario EL PUEBLO fue en busca de Martín Martinicorena quien tiene 38 años, padre de 4 hijos actualmente vive en la localidad de Palomas y se desempeña como chef en Arapey Thermal Resort Spa. Ingresó a trabajar en gastronomía trayendo de cuna este oficio ya que su madre es cocinera en la Colonia de Vacaciones en Termas del Arapey. Sus primeros pasos fue en Restaurante Paradise en Termas, la idea era estudiar para mejorar sus conocimientos pero el estudiar gastronomía es muy costoso y se hace más difícil aun siendo del interior, nos dijo. En el 2006 surgió la oportunidad de trabajar en el hotel Barcelo (así se llamaba en esos momentos), para mi fue un gran desafió, expreso, ya que fue algo desconocido por mi, puesto que en Paradise era y es Restaurante a la carta y en Barcelo era servicio Bufet, comenzó como ayudante para servicio de desayuno y luego fue trabajando en diferentes sectores de cocina. En el 2008 continuo trabajando como segundo de cocina, desde ahí aprendió mucho y valorar a quien tenia a su lado, en el 2010 solicito ir a Montevideo para estudiar gastronomía entonces viajaba todas las semanas. Llega el 2011 y lo sorprende como jefe de cocina organizando y supervisando todo lo referente a gastronomía dentro del hotel, este cuenta con la característica que All inclusiv (todo incluido), servicio de 24 horas pues comienza con la panificación durante la madrugada y luego siguen los servicios diurnos: desayuno, almuerzo, servicio de Snack, merienda y cena. La capacidad es de 202 habitaciones que pueden albergar en temporada unos 500 huéspedes diarios, si se toma como referencia que se cuenta con 4 servicios de comidas diarios, el producto elaborado es para 2000 huéspedes por día prácticamente, el 95% es producción de la cocina de Arapey Thermal. Martín dijo al diario sentirse muy feliz y muy emocionado por esta oportunidad de mostrar como se cocina en Uruguay en tal importante evento. La verdad, continuo diciendo, no me esperaba algo así en mi vida, me siento además muy orgulloso y la ilusión que vendré con más sabiduría que seguramente me lo darán mis demás colegas de mi país y de otros.