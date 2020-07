El equipo de TRIACA en el Comercial. Luis Domínguez, Renzo Cattáneo, Martín Arzaguet,

Didier y David García, Gabriel Suárez, Edgard Távarez, Germán Rivas, «Peluco» Núñez…

-Y vos como Director Técnico.

«Si. Tal cual. Empezamos siendo una dupla con el «Pato» Conti. Pero de última el «Pato» se bajó por cuestiones personales. Sigo solo entonces, aunque también tenemos un «profe».

-¡Se las toman en serio!

«Es que este equipo a nivel del fútbol comercial, no se creó para ser un grupo de amigos, juntarse y «chivear». Detrás de este equipo existe una idea, un proyecto. Pretende tener alcance en el tiempo. O sea, tenemos una base de jugadores con trayecto, pero juveniles no faltan»

-En la hora de Martín Suárez, Director Técnico.

«Es una manera de empezar, porque me gusta. Llegado el momento quiero hacer el curso que pueda y estar preparado para dirigir. Pero a esta experiencia la quiero aprovechar».

El nombre del equipo es TRIACA FÚTBOL CLUB. Es uno de los nuevos que se viene en la edición 2020 de la Liga de Fútbol Comercial. Desde una familia salteña, la pretensión que se vuelve realidad: sunar un equipo de fútbol. Y el nombre del equipo tiene que ver con el apellido. Por eso, Triaca.

Pero al decir de MARTÍN SUÁREZ, el DT, «este no será un equipo para el «chiveo». No es que nos juntemos, pasar algún rato en la semana y que llegue el sábado y jugar. Es verdad que hay un proyecto, pero en tanto, buscar ser protagonistas en el campeonato, responder de la mejor manera posible y tener respuesta. Meternos en los de arriba».

-Después de todo, no faltan jugadores con historia de la buena. Pero también con presentes.

«Esto de no tener fútbol en la Liga Salteña, da como para sumar jugadores, muchos de ellos con experiencia de Primera División. Es por eso que digo, que no seremos un equipo de ocasión. Este es un grupo que se toma en serio la responsabilidad. Ser formales en todo, empezando por las prácticas».

-Si mencionas nombres, es una manera de comenzar a entender,…

«Por ejemplo, Luis Domínguez, Renzo Cattáneo, Martín Arzaguet, Didier Garcia, Gabriel Suárez, Eward Tabárez, Germán Rivas (hijo de Rodrigo Rivas, desde las divisiones juveniles de Ferro Carril), David García, Gonzalo Texeira (Deportivo Artigas) y de última se integró, Juan José «Peluco» Núñez de Nacional. Más que un equipo, un plantel».

-Se supone que practicas en la semana, no son las que faltan.

«Martes y jueves. Además estamos jugando partidos amistosos los sábados. Queremos llegar bien. Y con un Preparador Físico con nosotros, la manera de tener base a ese nivel»

-La Liga Comercial. ¿Despierta una motivación o es cosa transitoria?

«Si uno va reconociendo los jugadores que este año se sumarán, es solo sacar las cuentas de que será una liga fuerte. Y como la organización no falta, la imagen será la mejor. Claro que motiva. Los que estamos en el grupo, también nos sentimos parte de esta idea».

-Proponer jugando y ganando también. ¿El objetivo a dos puntas?

«Saber que hay jugadores a la medida de lo que se busca. Pero no dejo de hablar de la seriedad de parte de quienes están al frente del equipo. Se designó una Comisión Directiva, un Cuerpo Técnico, el plantel con jugadores de valía. Hay razones que no faltan y esas razones a nosotros, nos hacen bien. Por eso no pensamos en el «chiveo». Seremos más que eso».