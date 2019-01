«A ese fin nos vamos a jugar»

«Hablamos por más dos horas. Hablamos con el presidente de todo lo que debíamos hablar, con un aspecto que no es menor: un proyecto que resulte abarcador y que lo lleve a Dublin Central a la Divisional «A». Tres años como mínimo. El fin es que se cumpla lo buscado, a partir de una política deportiva que apunte a jugadores del club, pero que también le abra la puerta a quienes puedan estar llegando.

De hecho no faltarán incorporaciones, porque el plantel necesita reforzarse para aspirar. Es mi tercer ciclo en Dublin Central. Al club lo conozco. No soy nuevo con respecto al pensamiento sobre fútbol, que los dirigentes también conocen».

LA NUEVA HORA

En la edición de la víspera, el apunte informativo desde EL PUEBLO: la llegada de Martín Texeira a la Dirección Técnica de Dublin. La decisión de la Comisión Directiva consumada. El DT convocado y el acuerdo alcanzado.

Es la nueva hora que en Dublin pretende ir naciendo.

Sucede que de futuro, una misión es seductora: que el club sea uno más en el principal círculo del fútbol salteño en el año 2021….porque el 18 de abril de ese año estará llegando a los 100 de fundación. La entidad de calle Rivera se convertirá en centenaria.

Dos hijos del presidente, Matías y Valentín, tendrán directa relación con aspectos que harán a la coordinación general del fútbol, en todas sus categorías. Puentes tendidos para dimensionar cada una de ellas y que en cada caso, el entorno a favor se plantee. En definitiva: jerarquizar a quienes son parte de la misión.

LA SUMA DE DOS

« Con el presidente fuimos encarando toda una serie de aspectos, incluso aquellos que tuvieron que ver con el pasado, porque también se puede rescatar de lo que pasó. Porqué el equipo subió a la «A» y de inmediato bajó, solo a manera de ejemplo. Pero apuntamos sobre todo, a cuestiones de futuro. Lo bueno además, es que se conformará un equipo de trabajo. Jony Alonso será ayudante de campo y el Profesor Cristian Igarzábal, en la preparación física. Cuando el presidente mencionó la palabra proyecto, no dejó de ser reconfortante. No es común que en los clubes de la Liga Salteña, se rescate esa palabra. A veces se la dice, pero no se cumple. En Dublin pretenden defender un proyecto y darle base, más allá de algún resultado adverso. Pero lo que importa es el fin».

AQUELLAS DOS VECES QUE PASARON

La tercera vez que Martín Texeira, desembarca en Dublin Central. Los dos antecedentes, a favor del DT. Ascendió el equipo de la «C» a la «B». En una segunda secuencia, el ascenso de la «B» a la «A». Después de todo, el DT sostiene la verdad de su aptitud para crear condiciones e impulsar ambiciones de una categoría a otra.

No por nada con San Eugenio, llegó a la «A». Ahora, al compás mismo de la nueva ilusión. En el Dublin Central que será centenario y se propone sumarse a la «A», para que la historia cobije un hijo dilecto de tantos años.

«Tenemos el entusiasmo propio de ese objetivo, pero también que en la cancha, se juegue en función de la prédica de siempre. El respeto por un estilo como cosa fundamental.

No veo porque en la «B» no se pueda proponer una idea que satisfaga, evitando eso de meter que algunos no entendemos. Conformar un equipo y que apunte en esa dirección: buscar ascender, sin renegar del pensamiento. No llegamos para hacer historia, queremos ser parte de la historia de Dublin y que al llegar a los 100 años, el club esté donde merece. A ese fin nos vamos a jugar».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-