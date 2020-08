Los niños que van a la cancha como MARTINA, la hija de Gabrel Robertino Ferreira, en ese ayer no tan lejano de fútbol con el papá como uno más en el equipo superior de Saladero.

Cuando llegó la tregua del primer tiempo, el rescate afectivo….¿por qué no? La toma gráfica es parte de la elocuencia y con la aprobación de la familia, la foto en EL PUEBLO.

Una síntesis de esas escenas que el fútbol es capaz de producir y que no siempre captamos, vemos, con esa sensación de recompensa, porque más allá del alambrado que separa, ese beso de hija a padre, parece envolverlo todo.

¡Una postal cómo esa!

Honor a los niños en un día como este.

A los tantos niños que van a la cancha, a veces sin entender tanto de tabla de posiciones o de camisetas.

Solo saben que su padre….es uno más en la cancha, «donde los grandes juegan a la pelota».

Honor a los niños que son los del fútbol.

Los de cada fin de semana. Los de cada domingo.

Seguramente muchos de ellos, en los partidos de los Sénior, de la Liga Comercial o del Consejo Único Juvenil que llegará.

Honor a los niños que suelen a veces jugar al fútbol por algún costadito de la zona externa a la cancha, con solo de vez en cuando explorar lo que pasa adentro.

Pero eso sí: cuando termina un primer tiempo, ahí está Martina, como tantas «Martinas» que van a la cancha.

Y ese beso que no está demás.

A veces el fútbol, es llamador de afectos.

De tantos afectos….y desde ese honor.

A los niños por siempre.