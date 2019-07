El candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, maneja una lista de tres nombres para acompañarlo en la fórmula presidencial, entre los que no está la exministra de Industria, Carolina Cosse, según supo El Observador en base a fuentes políticas. La exprecandidata, que era apoyada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), no aparece entre las candidatas a integrar la fórmula, que será anunciada a más tardar el viernes, ya que al día siguiente el exintendente de Montevideo partirá de viaje. Martínez se comprometió a respetar la paridad en la fórmula, algo que quedó resuelto en un Plenario celebrado en julio de 2017. «Es el momento de demostrar que no es solo un tema de discurso sino que hay que ser coherente teniendo una fórmula paritaria», dijo el domingo el candidato, después de conocer su victoria por 42% de los votos, sobre 25% de Cosse y 23% de Oscar Andrade. Cosse puso sobre la mesa los 65 mil votos que obtuvo y reclamó ser parte de la fórmula frenteamplista. Este martes, después de reunirse en su casa con Martínez, dijo en conferencia de prensa -con Martínez a su lado- que 65 mil personas habían «votado» por su «candidatura».

(Fuente: El Observador)