Cuando se jugaban algo más de 10 minutos adicionados en el segundo tiempo, el centro llovido al área. El gol de Cerro Largo, en medio de una notoria infracción contra el «Coti» Regueira. Primero el árbitro validó, después a instancia del asistente, lo anuló, para que el caos comenzara a escribir su historia.

Fueron casi 45 minutos de cabildeos, en medio de reclamos, sin señales respecto a la decisión final. En un momento determinado los jugadores de Cerro Largo se convencieron de que consistió el gol, a tal punto que abandonaron el reclamo.

Fue el turno de Salto. Protestas como réplica, mientras se profundizó la duda: ¿ese gol que hubiese significado el 2 a 2, se validaba o no?

Hasta que la terna se retiró del campo de juego y el veedor noticiaba que «lo suspendió el partido por falta de garantías». Sobre la hora 22 se reveló el contenido del formulario, en la cual se deja constancia del resultado final de Salto 2 Cerro Largo 1.

Para el apunte: sin jugadores expulsados en el caso de Salto. El informe del árbitro será derivado a OFI, quien mañana martes avalará el registro definitivo.

Cerro Largo retornó a su origen después del partido. No aguardó tanto la resolución, porque desde la terna hubo una decisión ilevantable: «no se reinicia y está suspendido».

MÁS ALLÁ DE TODO

Fue una vergüenza histórica. Nunca antes una situación así. Con una terna a la deriva. Mortificada y sin reacción. Incapaz de resolver.

Casi dos horas después se supo la resolución final, que deposita a Salto en la final del Campeonato del Interior.

Al cabo, todo ese torrente del final, traslada a un plano secundario el partido donde las complicaciones para Salto no faltaron. Porque no hubo continuidad en la respuesta, porque esta vez la convicción surgió entrecortada y las vías ofensivas fueron ocasionales y también imperfectas.

A los 28′ del primer tiempo, la expulsión de Pardiñas en Cerro Largo y dos chances «naranjeras» en esa fracción. Cerro Largo fue duro siempre.

En los 15′ de la recta final llegó al gol a través de Nicolás Perdomo y un frentazo neto, ingresando por el medio tras el envío de esa pelota que llegó por derecha. El empate en 21′ cuando definió Richard Toriani que había suplido a Carlos Vera.

Entrando como último hombre y lejos de control defensivo, no dudó a la hora del fusilamiento. Y cuando se iba el partido, el turno de Leguísamo. El mismo Richard habilitó espléndido.

2 a 1. El «Tití» será siempre el de la resolución, más allá del penal malogrado que pudo ser el 3 a 1. La castigó con derecha. Travesaño y desvío.

LA RAZÓN DE LO INAPELABLE

En los 36′ de ese segundo tiempo, la expulsión de Ferreira en Cerro Largo. Pero no le hizo mella al poder de rebeldía que este equipo reveló. Sin aflojarle a la consigna. Se ve que le hastía la resignación. Metió el corazón y complicó.

Llegó el empate, pero la infracción existió sobre Regueira. La justicia al cabo, ante una arremetida contra la humanidad del arquero que perdió control de pelota.

Después… todo lo que pasó. La montada escenografía con el papelón sin más vueltas.

Se prendió la duda: ¿a ese gol lo validaba o no?

Al partido, el árbitro lo suspendió por falta de garantía. Después en el formulario, la razón de lo inapelable: Salto 2 Cerro Largo 1.

Como para evitar que la duda perfore la ilusión. La ilusión también se cultiva, más allá del Salto esta vez, lejano de aquel. El de la convicción.

Ese que tendrá que volver. No le queda otra. Y bien que lo sabe.

Así paso

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Árbitro central: Eduardo Castillo (MAL).

Asistentes: Roberto Galizzi, José Luis Moyano (Soriano Interior).

Partido de vuelta, válido por las semifinales de la Copa del Interior de Selecciones.

Categoría de mayores.

SALTO (2)- Carlos Eduardo Regueira: Ricardo Javier Gómez, Elbio José Conti, Franco Matías Bentín, Braian Almeida; Carlos Alberto Vera (Richard Toriani), Fabio Andrés Rondán, Gustavo Alejandro Pintos (Héber Eduardo Martínez), Emiliano Maciel (Agustín Suárez); Denis Ferreira, Luis Leguísamo.

Director Técnico: Jorge Ariel Noboa.

CERRO LARGO (1)- Samuel Silveira; Franco Otegui (Rino Lucas), Víctor Camacho, Damián Borba, Gastón Ferreira; Gastón Silva, Luciano Machado, Martín Silvera, Nicolás Perdomo (Leonardo Pastorino), César Olivera (Diego Da Rosa).

Director Técnico: Mauricio Ruiz.

GOLES: st- 15′- Nicolás Perdomo (CL); 21′ Richard Toriani (S); 44′ Luis Leguísamo (S).

Expulsados: 28′ Zacarías Pardiñas (CL). ST- 36′ Gastón Ferreira (CL).

Nota: a los 50′ del segundo tiempo, Luis Leguísamo malogró un tiro desde el punto penal.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Fabio Rondán-Matías Bentín-Richard Toriani.

EL MEJOR DE CERRO LARGO: Luciano Machado-Rino Lucas.