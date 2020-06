Una nota exclusiva de: JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

SERGIO ENDRIGO: EL ACAPARADOR DE SAN REMO

1966: DEBUT EN

EL GRAN FESTIVAL

Debutó en los famosos Festivales de San Remo en 1966, con «Ora si» -»Ahora si»- quedando en el octavo lugar. Ese año la canción ganadora fue «Dios, como te amo» de Doménico Modugno. En 1967, participa con «Dove credi di andare», alcanzando el séptimo casillero, en una edición canora que protagonizó la crónica negra cuando el cantante Luigi Tenco fue encontrado sin vida en su habitación. Si bien se habla generalmente de suicido, todavía quedan muchas dudas sobre la verdadera causa de su deceso.

Al año posterior, 1968, compone «Canzone per te», que junto a Roberto Carlos obtiene el primerísimo lugar de San Remo. Fue un gran logro, que apreció en directo casi toda Europa y parte de América, ya que se emitió vía satélite. Sin embargo, por razones nunca aclaradas, la letra de las dos versiones -una en portugués y la otra en italiano- entonada por ambos cantautores por separado, no coincide, y de hecho, presenta a veces, diferencias considerables en el estribillo. De todas formas, «Canzone per te» luego de llegar al primer escalón en el evento, se constituye en exito en todo el mundo. En 1969, ocupa el segundo sitio en San Remo, interpretando «Lontano dagli occhi», en 1970, llega al tercer lugar con «El arca de Noé», junto a Iva Zanicchi. Su sexta participación consecutiva logró un suceso menor en 1971, cuando llega al undécimo lugar con «Una storia», con New Trolls, que hicieron una versión estilo rock progresivo. El, se llamó Sergio Endrigo, el acaparador de San Remo, de aquellos años.

UN DIA COMO EL DE HOY

Un día como el de hoy, 15 de junio, pero de 1933, nacía Sergio Endrigo, en Pula, Istria, Italia. Hijo de Claudia Smareglia y del pintor, escultor y tenor Romeo Endrigo, pasó su infancia junto a su familia en Istria.

En febrero de 1947, Sergio se vió obligado, debido a derivaciones que continuaron al final de la Segunda Guerra Mundial, a abandonar su ciudad natal junto a su madre -su padre ya había fallecido en 1939- y llegar primero a Brindisi, y luego a Venecia. Para tratar de ayudar a su madre, abandona sus estudios y comienza a trabajar como portero en el Hotel Excelsior, y paralelamente empieza a tocar la guitarra y al poco tiempo debuta como cantante y bajista en varias orquestas del medio, incluída la de Ruggero Oppi.

Fue precisamente en ésta banda que se produce su debut fonográfico como solista, en 1959, con un disco simple que incluía «No ocupes mi teléfono», como lado A, e «Hielo caliente», en el B. Así, participa en el primer Burlamacco d’oro en 1959, presentando el tema «Notte, long night», compuesto por Franco Migliacci y Enrico Polito, que más tarde registraría Doménico Modugno. En el mismo año, utilizando el seudónimo Notarnicola, graba un disco sencillo con «Arrivederci» y «Nuvola», ambos de la autoría de Umberto Bindi y Giorgio Calabrese.

RCA EN 1962

En 1962 llega a RCA, siguiendo a su productor Nanni Ricordi, y edita una de sus creaciones más populares, «Lo che amo solo te», un himno al amor que con el paso de los años lo realizaron otros intérpretess en varias versiones: Mina , Ornella Vanoni , Marisa Sannia , Gino Paoli , Enzo Jannacci , Claudio Baglioni , Fiorella Mannoia , Rita Pavone , Chiara Civello junto con Chico Buarque de Hollanda, y más. Ese mismo año se proyecta con su primer álbum como solista, titulado Sergio Endrigo, que incluía, además de «Lo che amo solo te», otros clásicos al estilo de «Vecchia balera», «Aria di neve», «Via Broletto 34», «Viva Maddalena», «Tus veinte años», entre otros.

En éste mismo período se casó con Lula, convirtiéndose en cuñado de Riccardo Del Turco -quien en el mismo período se casó con la hermana de Lula, Donella- Endrigo y su esposa tuvieron una hija llamada Claudia, en 1965. En 1964, continuó con su segundo álbum «Endrigo», con otros clásicos: «Se le cose sta così», «Annamaria», «La rosa bianca», y más. En 1965 apareció en el cine con películas dirigidas y producidas por Tullio Piacentini, «These Pazzi Pazzi Italiani» y «008 Operation Ritmo», dentro de las cuales también hay una de las apariciones cinematográficas muy raras de su amigo y colega Luigi Tenco.

1973: ELISA ELISA

Sergio Endrigo regresó a los Festivales de San Remo, en 1973, con «Elisa Elisa», en 1976 con»Cuando hubo mar», y una última vez en 1986, con un tema italiano, que a diferencia de todos los otros con los que había competido en el pasado, no fue escrito por él sino por Claudio Mattone. Sergio Endrigo participó de una tourné por Cuba y América Latina en 2000, siendo esa su última gira. Dejó de existir en Roma, el 7 de septiembre de 2005, debido a un cáncer de pulmón, que había sido diagnosticado unos meses atrás. También tradujo al italiano y entonó el poema «La paloma», del poeta español Rafael Alberti, con música del compositor argentino Carlos Guastavino, y con el título de «Se equivocó la paloma», canción que luego popularizó el cantautor catalán Joan Manuel Serrat y posteriormente fue versionada por otros intérpretes. Otro de sus grandes hits de Endrigo fue «Lontano dagli occhi» de 1969, traducida al castellano y popularizada por el orbe por Dyango como «Lejos de mí». Más allá de la nostalgia.