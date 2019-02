La Sub 14 y Sub 15 roja. Fueron, jugaron y la imagen encendida que nunca faltó

Martes frente a Peñarol. Miércoles con Nacional. Jueves para que Danubio se convirtiera en el rival de Universitario. En Sub 15 y Sub 14, allá fueron los rojos.

La gira desarrollada en Montevideo. Tres días de ajetreo deportivo, pero además, determinadas visitas que no faltaron en el calendario. Todo programado en tiempo y forma. Todo en función de lo pactado.

En Universitario el modelo de organización a esos fines es puntual. No es la primera vez claro está, que en función de planteles adolescentes, la pretensión roja gana espacios.

Por eso, desde JOAQUÍN “Fandango” CORREA a EL PUEBLO, una confesión, “porque a esto lo tenemos aceitado. Saber que hacer en lo previo, con quien hablar y que pretendemos. Por eso unos días antes, fuimos a la Oficina de Turismo y sumamos folletos que fueron obsequiados en los lugares donde estuvimos. Es la manera de promocionar a la ciudad en que vivimos. Nosotros decimos que más allá de Universitario, es el orgullo de haber representado a Salto. Por eso es fundamental que el comportamiento sea el adecuado. El que corresponde. Inculcamos ese tipo de actitud. Nadie tira un papel, ni en el ómnibus ni en la calle. La disciplina bien aplicada, también va haciendo a la formación de los deportistas”.

UNA CUESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS

Con “Fandango” no solo es el equipier o el kinesiólogo, como parte del cuerpo técnico que lidera Rodolfo “Lolo” Aguirre. Es uno más para impulsar iniciativas, asociarse a la idea de jerarquización en todos los renglones posibles.

Tanto él como Rosana Figueroa, sostenes vitales, en medio de tantos quienes desde cada lugar, sirven de amparo a la causa.

Por eso desde el mismo “Fandango”, apuntes que se van sucediendo en EL PUEBLO, “desde el momento que no faltaron reconocimientos, tanto de Fernando Curuchet en Peñarol, como de Gustavo Dalto en Danubio, porque comprobaron de la forma en que nos manejamos y el nivel de respuesta de todos los jugadores, tanto fuera como dentro de la cancha. A esa imagen la tenemos que conservar y cada uno de nosotros sabe que tiene la camiseta de Universitario, pero que representa a Salto. Para ellos, fuimos Salto, el que en fútbol dio tantos jugadores inolvidables. Nos decían: “con razón ustedes son cuna de tantos crack”.

CUANDO EL OBJETIVO ES EL DE VOLVER…

Para Joaquín Correa, “eso es un elogio en si mismo. Volvimos con la tarea cumplida. De cada experiencia se recoge lo bueno y si en algo fallamos, siempre es bueno corregir. Lo vivido nos hace comprobar, que este es el camino correcto y que vale la pena continuar abriendo surcos sin desmayos.

Es lo que nos gusta. Sentimos que estamos sumando al fútbol, pero también a Salto como ciudad. A sus termas, a los hoteles.

Pasamos a ser embajadores del departamento, por eso siempre es importante que de nosotros quede el mejor concepto, para que la puerta no se cierre si el objetivo es el de volver”.