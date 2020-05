Hoy por: Jorge Pignataro

Con José María Piedrabuena:

Tiene 74 años, y su amplia trayectoria como funcionario municipal, el oficio y pasión de músico, el tiempo en que formó parte de ADEOMS, de la Banda Municipal, de ASDEMYA y de la Comisión Honoraria de Carnaval son algunos de los temas que José Ma. Piedrabuena transita en esta sección Al Dorso de hoy.

¿Cuál fue su trayectoria como funcionario municipal?

Fueron casi 40 años. Ingresé en el tiempo de Ramón Vinci, año 1965. Empecé en el Registro de funcionarios, que ahora tiene otro nombre, después pasé a Contaduría, estuve en la Oficina liquidadora de tributos, en la Oficina de Contralor, que dirigía «Chiquito» Sequeira, después de muchos años me fui a las Termas del Daymán, donde estuve diez años, hasta que me jubilé, en el 2006. Pero siempre, simultáneamente, estaba en la Banda Municipal.

-Claro, porque usted también es músico, háblenos de eso.

A los 8 años empecé a estudiar en el Conservatorio y a los 16 ingresé a la Banda, tocando al lado de mi padre. En el Conservatorio estudié con Bautista Peruchena, un tipo bárbaro. El Conservatorio hoy lleva su nombre en un muy merecido homenaje, porque la labor de él fue importantísima. Hoy la gente quiere agarrar una guitarra y tocar, pero Peruchena exigía realmente aprender música, saber teoría, solfeo…Hasta formó un coro y todos los años se hacía una zarzuela distinta. Como instrumentos, empecé estudiando el corno, después clarinete hasta los 16 años, que entré a la Banda. Peruchena era muy amigo de mi padre, incluso mi padre y el «Tino» Real fueron a su casamiento en Montevideo, mi padre fue testigo.

La inclinación hacia la música, ¿viene de familia entonces?

Sí, sí. Mi abuelo era músico, tocaba el clarinete, mi tía era pianista, mi hermano estudió piano, mi sobrina estudió piano, mi padre era clarinetista y saxofonista. Te cuento una anécdota: mi abuelo era comisario de la Seccional Primera, ¡era un duro comisario el viejo!, de andar con el sable y a caballo, y estudiaba clarinete; y un día un profesor le dijo: usted tiene que dormir con el clarinete debajo de la almohada, entonces de noche se despierta y hace unas escalas…(risas). Pero te cuento otra: ¿sabes quién iba a cantar tangos a mi casa, porque le gustaba mucho? ¡Ramón J. Vinci! Acompañado por mi tía en el piano.

¿Y de su actividad como músico fuera de la Banda qué puede contar?

Tuvimos los famosos Wecams en el año 68, anduvimos muy bien. Incluso cuando me casé, en el año 70, toqué con ellos. También alquilamos un salón en Charrúa y Julio Delgado donde hacíamos «La caverna de los Wecams» todos los domingos, un éxito, éramos muy jóvenes, yo tenía 24 años y era el mayor. Después por distintas razones el grupo se fue diluyendo. Años después integré la Salteña Jazz Band, con el Dr. Brum, con «Tapa» Peralta, fue poco tiempo pero divino, era lo que a uno le gustaba. De esa época tengo recuerdos de Los Swinggers, Manzana, el «Tato» Vigo con su grupo, los Rollings, todos conjuntos que con el paso del tiempo se fueron transformando en otros grupos.

¿De su participación en ASDEMYA qué recuerdos tiene?

Fui directivo muy joven, con 22 o 23 años. Estábamos con la sede en calle Varela, hasta que se vendió esa casa y se compró la actual en calle Brasil. Después dejé la directiva. Años más tarde, en 2009, me integré de nuevo, fui tesorero. ASDEMYA había pasado momentos muy malos económicamente, siempre pasa que la gente no quiere trabajar, ayudar. Se había hecho un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se hizo una primera etapa de reformas en la sede, después otra etapa. Y por suerte ahora hay una directiva joven, renovada, que es lo que se necesita.

Volviendo al ámbito municipal, usted también integró ADEOMS, ¿verdad?

Sí, muchos años, con una gran directiva que encabezaba el «Perro» José Mutti. Una de las cosas que más destaco es que hicimos la sede nueva, fue en el período de Minutti. Un galpón grande que habían hecho viejos directivos, que trabajaron formidablemente, lo tiramos abajo en el tiempo de Malaquina, después gana Minutti y con él hicimos la sede nueva, la inauguramos con él. De ADEOMS fui Tesorero y Secretario. Para la obra de la sede nos dieron ciertos funcionarios, con cierta cantidad de horas, pero nosotros pagábamos la extensión horaria. El «Perro» controlaba mucho, porque además estaba en esa parte de obras. Es importante decir que la directiva anterior ya había comprado hierro como para hacer la obra, dejaron una gran cantidad de varillas. Pero además, una cosa que hicimos en la sede fue acondicionar un salón grande, para atender a los funcionarios que venían de afuera por algún trámite, hasta camas habíamos puesto. El Intendente Minutti nos dio camas, colchones. También pusimos computación. Otra cosa que destaco es que creamos el servicio de sepelio. Empezamos con Mutti a maquinar ese tema y fuimos a hablar a dos o tres empresas fúnebres. Para que tengas una idea, una empresa nos pedía, en aquel entonces, 20.000 pesos por mes para la cobertura de funcionarios y familia. Y pudimos lograrlo.

Hoy en día en casi todos los gremios se habla mucho de dificultades económicas. En ese sentido, ¿cómo era trabajar en esa época?

Puedo decir que juntamos millones de pesos. Cuando nos fuimos dejamos 90.000 dólares, que estaban en el Banco Hipotecario, después este banco nos hizo pasarlos para el Banco República. Hablo más o menos del tiempo que pasó la Intendencia del contador Minutti al segundo período de Malaquina. Lo cierto es que con los años a eso lo fundieron, de a poco lo fueron gastando, gastando y gastando. La casa de enfrente a la sede estaba para la venta y no nos enteramos, salía 20.000 dólares y nosotros teníamos 90.000, la podíamos haber comprado, hubiésemos invertido ahí y no se hubiese gastado después.

¿Y en cuanto a lo político? Porque suele haber conflictos por la injerencia de lo político en los gremios.

Nunca nos afectó lo político, no se hablaba de eso. Minutti se comportó como el mejor, aunque debo decir que Malaquina también. No había conflictos, a pesar que se sabía que yo era colorado, Mutti izquierdista, etc., no se hablaba de política. Se convivía bien con distintos pensamientos. Teníamos contacto permanente con el Intendente. Para que veas cómo era te cuento esto: cuando empezamos la obra de la sede, en un momento, año 90 o 91, le debíamos a una barraca10.000 pesos, que en aquel tiempo era mucha plata, y no podíamos pagarle. Entonces hablamos con Minutti. Él agarro el teléfono, lo llamó al dueño de la empresa y le dijo: facturame 10.000 pesos de portland y cancelame la deuda de ellos (del gremio). Ese era Minutti; con el gremio había un respeto extraordinario, se dialogaba mucho. A pesar que dicen que era un tipo difícil, complicado, con nosotros fue excelente. Malaquina también, aclaro.

Es justamente en gobierno de Malaquina que usted integra la Comisión de Carnaval…

La integramos con Malaquina en el 84 sí. Recuerdo allí a Eduardo Torres, Oxandabarat, el «Bocha» Ardaix, Claudino Ferreira Pinto, Boada, Juan Alejandro Bianchi, «Cacho» Gallino, después de sumó César Panizza, y quizás algunos otros. Me acuerdo que con esa directiva, construíamos gradas para que la gente se sentara, con los casilleros de cerveza vacíos que nos daba El Revoltijo. Y fueron los mejores carnavales, fue el furor del carnaval, de las murgas. En ese tiempo hicimos la oficina en calle Artigas, compramos heladera, pusimos parrilleros atrás. Y en este ámbito tampoco la política ocasionaba conflictos. ¡Con decirte que cuando gana Minutti casi todos festejaban, porque claro, casi todos eran blancos, y yo ni sabía! No se hablaba de eso. Pero se formó una gran comisión, donde incluso había una amistad que perdura, es más, mi señora, la señora de Gallino, la señora de Bianchi y la señora de Claudino organizaban el corso infantil.

Le propongo ahora remontarnos a sus orígenes: ¿dónde nació, cuándo?; pero también que nos hable de cómo es su vida actualmente.

Nací en 1946, en Julio Delgado 480, porque las parteras atendían en la casa. Me crié allí. Luego estudié en el liceo Osimani y después no quise seguir estudiando porque entré en la Intendencia. Hoy mi vida es linda, tranquila, de familia. Somos mi señora Ivonne, y mi hermano. No tuvimos hijos; la vida nos regaló sí muchos sobrinos, que suplantan en parte a los hijos. Y ya hay sobrios nietos también.