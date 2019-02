Salto y Paysandú vendieron 1.200 entradas; en ambos casos, emisiones en directo.

Cuando se enfrentaron Salto y Paysandú en el Parque Dickinson en ocasión de la primera rueda de la serie «B» del Litoral Norte y por el Campeonato del Interior, la venta de entradas fue de 711. El pasado sábado en tierra sanducera, los máximos rivales de la historia volvieron a enfrentarse y esta vez la venta apenas superó las 500.

Antes del juego ante la «blanca» los colegas sanduceros en pleno Parque Artigas, confluían en el mismo desencanto: «no más de 500 personas son las que vendrán. No más de eso».

Y definitivamente así fue. Pegaron en el clavo. Algo más que una intuición. La escasez de aficionados en un estadio con capacidad para 18.000 aficionados, expone de manifiesto el ausentismo en cuestión.

El hecho es que tanto en el Dickinson como en el Parque Artigas, los partidos fueron emitidos por la señal de VTV. De lo que no hay dudas es que ese factor fue clave para producir la merma, más allá que en los últimos años, la disminución en la resonancia popular se manifiesta en torneos como estos, ya esqueléticos, vacíos de pasión en el hombre común peregrino del fútbol.

¿CUÁL ES EL NEGOCIO?

A la luz de lo sucedido en ambas instancias, la interrogante es esa: ¿cuál es el negocio a la cuenta de las confederaciones del Interior y de la propia OFI en su condición de rectora? ¿Tan prominente suma para cada Liga, que no trasciende el hecho que el aficionado asista o no asista? ¿Definitivamente compensa?

Porque además, determinadas cifras de los acuerdos-convenios, etc, no han trascendido, por lo que todo pareció consumarse «entre gallos y medianoche».

Cuando las selecciones afrontan partidos y la emisión es en directo, embolsan 20 mil pesos cada una, más allá de la suma que hace al convenio en su conjunto (el convenio macro).

Pero si la única verdad es la realidad, clavan el aguijón esas 1.200 entradas a la cuenta de Salto y Paysandú. Si alguna pasión quedaba en pie en estos campeonatos, hay que suponer que la TV, la va tornando moribunda. O casi inexistente.

GANANDO LA PARTIDA

De lo que no hay dudas es que para los certámenes locales, la emisión de partidos en directo, es una competencia brutal en si mismo.

En este caso, la competencia «vienen desde adentro», desde las entrañas mismas. La propia OFI acentúa la herida de la indiferencia, en cuanto a asistencia a los escenarios.

La TV lo simplifica todo: el hombre común peregrino del fútbol, corta de cuajo. En la comarca familiar tiene todo a mano. La comodidad. No tiene que salir. No tiene que gastar. No tiene que volver. El fútbol por control remoto, gana la partida. Es una batalla fácil. Se la dan servida.

Pero en los escenarios, la otra cara. La desolación vive y lucha, para ahogar la pasión desinflada.

La moribunda pasión.

Así lo quieren.

Ahí la tienen.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-