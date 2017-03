La gente del fútbol Máster (con jugadores mayores de 45 años) está dando los primeros pasos con miras a lo que será una intensa temporada 2017.

CLUBES:

ULTIMO PLAZO

La próxima reunión de delegados será el próximo martes 7 hora 20.30 y allí será el ULTIMO plazo para la inscripción de clubes interesados en participar de los torneos de este año. Se aclara que también allí pueden hacerlo aquellos clubes nuevos que se interesen en jugar en el Sénior. El valor de la inscripción es de $ 2.300 pesos y para los nuevos, el valor será el doble. Pero, lo que interesa ahora es saber cuantos clubes serán de la partida este año por lo que no será necesario hoy el tener que pagar la inscripción.

ÁRBITROS

También se le comunica a los árbitros que ya estuvieron actuando en la temporada anterior y a los nuevos que se quieran inscribir, que las inscripciones están abiertas. Deben concurrir a las reuniones de delegados (martes desde las 20.30) y presentar Documentos.

PASES

Otro punto que interesa es el periodo de pases. Serán en tres jornadas y el valor de los pases es de $ 200 pesos. Marzo 10 (viernes) de 20 a 22 horas. Sábado 11 de 12 a 14 y el martes 14 de 19.30 a 20.30 horas. Concurrir con Documento de Identidad vigente.

MUCHAS DUDAS

Son las que hoy ofrecen algunos equipos en cuanto a su continuidad en esta Liga y para este año. Hablamos con algunos delegados y algún Neutral, en todos la duda está y “recién se sabrá cuantos somos”, luego de la reunión de esta noche a decir de uno de los Neutrales.

NO SALE

Por ahí se manejó la posibilidad de que se hiciera un torneo rápido en dos fines de semana en cancha del Parque Policial. En la última reunión se planteó esa posibilidad y la verdad que no hay interesados por lo que tendremos que esperar al comienzo oficial de temporada.

MUY CONFORME

Hablamos con Nery Cardozo el presidente de la Liga sobre lo que le había dejado el Congreso de ligas Máster que se realizó el pasado domingo en Tacuarembó. Se mostró satisfecho con lo que se consiguió. Sus conceptos irán mañana en otra nota.