Un nuevo caso de abigeato se registró ayer afectando de forma importante a una reconocida cabaña, no sólo por el costo del animal, sino por el trabajo de muchos años de selección. Se trató de un toro Polled Hereford de pedigree perteneciente a cabaña Ñu Porá (en Paysandú), que se estaba preparando para el remate anual a realizarse en el mes de octubre.

Según trascendió, el animal había sido bañado con Invermectina por lo cual la carne no está apta para consumo.

Carlos Parietti, principal de la cabaña dijo al programa Enfoque Rural de Radio Tabaré que al animal le sacaron cuartos, paletas y lomo, no lo cuerearon.

Parietti expresó su indignación debido a la pérdida de genética luego de tantos años de trabajo.

Destacó el accionar policial ya que al ser llamados, inmediatamente fueron al establecimiento, tanto la Policía como el BEPRA (Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato).

Por otra parte comentó que este tipo de carneadas no se hacen para consumo sino para venta, por lo que reiteró que la pérdida económica no es lo más importante en este caso sino la impotencia que provoca este tipo de hechos.

El productor agradeció a la Policía y al BEPRA “que hacen todo lo que pueden”, pese a que “no están bien equipados, tienen pocos vehículos”. Agregó que “el gobierno está haciendo un esfuerzo grande por cambiar esto, espero que lo logren”, finalizó.