Con bienes por más de 151 millones de pesos. Se trata de un incremento en su patrimonio superior al 51 por ciento, en relación al año anterior. Los datos se desprenden de la declaración jurada que el Presidente hizo días atrás, al filo del vencimiento, ante la Oficina Anticorrupción, en la que detalló tener bienes por $151.688.684,18 y no poseer deudas. Ese incremento en sus números contables contrasta en forma notable con el de su principal rival política y jefa de la oposición, Cristina Fernández, quien declaró ante ese mismo organismoque solo tiene un patrimonio de $2.933.875,69, unos 64.000 dólares, el valor de un departamento de un ambiente en un barrio de clase media de la Capital Federal.

En la declaración jurada no se incluyen los bienes que el Presidente incluyó en el fideicomiso «ciego» que constituyó en abril de 2016, con el objetivo de garantizar «mayor transparencia» a su gestión. Macri no podrá disponer de esos bienes hasta seis meses después de dejar su cargo.

En su presentación anterior, Macri había declarado bienes por $99.876.155,31. En esa ocasión, el aumento en relación a 2016 había sido del 21% ya que ostentaba $82.602.401,68.

Es la primera vez que el crecimiento patrimonial de Macri crece en relación a la inflación (según INDEC fue 47,6%) desde que presentó la declaración anterior.

Según el informe al que accedió Clarín, en octubre de 2018 Macri compró bonos de deuda argentina por más de 94 millones de pesos.

Fueron, según precisa, dos operaciones. Una por $54.301.740 y otra por $39.916.800.

Además, el jefe de Estado declaró tener participación en seis propiedades, por más de 26 millones de pesos: el 30 por ciento de un departamento con cochera en la Capital Federal, por un valor aproximado de $3.207.591; el 100% de un lote en la localidad salteña de Pluma de Pato, Salta, por $4.622.552; y el 25 por ciento de tres lotes en Pilar, por $880.486, cada uno. En el inmueble que Macri ya tenía en Maldonado, Uruguay, se explica parte del incremento patrimonial: en 2017 su valuación, según la DDJJ, era de $7.419.600. Por el salto del dólar, su valor asciende, según la reciente declaración jurada, a $15 millones.

Por la misma razón, los 90 mil dólares que ya tenía en efectivo en 2017, y le representaban $1.669.410; Macri ahora declaró $3.375.000.

En 2017, antes de la fuerte devaluación, Macri había declarado depósitos en pesos por $2.783.469. En la declaración por 2018, el mandatario precisa tener 91.593 pesos.

Pero no invirtió en dólares. Por el contrario: de la diferencia de las últimas dos declaraciones juradas, se desprende que Macri se desprendió de más de 200 mil dólares: en 2017, había declarado US$252.940,39, por unos $4.691.791,29; mientras que en la última presentación reporta 50.726,39 dólares, alrededor de $1.902.239,63.

En el caso de Cristina, la principal adversaria de Macri, que se presenta como candidata a vicepresidenta en la fórmula que encabezaAlberto Fernández, su declaración jurada de 2017 había cerrado con bienes por $2.178.438,81, con lo cual se percibe también un incremento de casi 800.000 pesos en su DDJJ de 2018, en la cual consignó un patrimonio de $ 2.933.875,69.

Los bienes de Cristina Fernández.

Los bienes de Cristina distan mucho de los 77 millones de pesoscon los que dejó la presidencia, e incluso de los 6.851.810 pesosque declaró el matrimonio Kirchner en 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia.

. ¿Por qué estos números están tan alejados de aquella fortuna? Cuando dejó el poder, la primera medida de la ex mandataria fue transferir todos sus bienes a sus hijos en partes iguales. Esta fue la explicación que dio ante el juez Claudio Bonadio en la causa donde se investigó la compra venta del dólar futuro y la hizo para justificar que no tenía manera de afrontar el embargo de 15 millones de pesos que le había dictado el juez.

La ex presidenta, con trece procesamientos y siete pedidos de prisiones preventivas, afronta embargos por $12.320 millones en las diferentes causas en las que se la acusa por delitos de corrupción. A pesar del incremento en 2018, Cristina sigue sin recuperar el patrimonio del periodo 2017, cuando según su declaración jurada tenía 3.499.043 pesos.