Universitario

Universitario es a la medida de la pretensión. No otra que fortalecer la senda que lo aloje bien de cara a la consagración 2016. Es la razón de su búsqueda, si se tiene en cuenta que se adjudicó primero el Campeonato Apertura y el Acumulado después. Si no es primero al cabo de la tercera rueda, siendo hasta cuarto, tiene derecho a un partido adicional. Los 6 puntos lo potencian con claridad sin tormentos. No se ha caído, ni ha sido blando. Acaso, con el repertorio justo.

Pero con un aspecto radiante a su cuenta: sin goles en contra en 180 minutos de juego. El sábado, con Gladiador para toparse. Sin Joaquín Burutarán, sancionado automáticamente tras acumular la segunda amarilla. El sanducero Sergio Almirón sobreviene después de una lesión que lo marginó. Bruno Viera, supo de oportunidades y con respuesta. Concepto del bueno hacia él, no le falta a la Dirección Técnica. De todas maneras, la prioridad tendría nombre: Mauricio Valiente. Chance abierta para variante en la posición de quienes son parte del fondo, pero sin resignar el poder de la estructura.

Los rojos de la punta. Una condición inmejorable. Mientras este equipo va sintiendo que puede arrancar ante Gladiador, en el duelo clave del sábado a la noche: John Patrick Burgardt; Octavio Pintos, Matías Flores, Elbio José Conti, Mauricio Valiente; Marcelo Alexander Menoni, Luis Eduardo Facio, Valentín Fornaroli, Franco Ávalos; Alexander Píriz y Matías Laxague.

De todas maneras, en Universitario encandiló el rendimiento de Fabián Leytes, cuando ingresó. En fin… las horas dirán.