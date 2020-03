Reservó el maestro, otro salteño podría volver a vestir la «celeste»

El entrenador de la selección de Uruguay, el maestro Óscar W, Tabárez dio a conocer en la jornada de ayer la nómina de jugadores reservados para esta doble fecha de inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que iniciará el próximo jueves 26 de marzo para Uruguay recibiendo a su similar de Chile en el estadio Centenario. Tabárez reservó a 26 jugadores del exterior para el debut con varias novedades, ya que los jugadores Damián Suárez, Mauro Arambarri, Nicolás de la Cruz y Ronald Araujo aparecen por primera vez a nivel de selección Mayor.Un día después de confirmados los horarios para los primeros dos partidos de Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, la A.U.F hizo a conocer la lista de los veintiséis jugadores reservados por el D. T Óscar Washington Tabárez para esos compromisos ante Chile (6 de marzo en Montevideo a las 19:45 horas) y Ecuador (31 de marzo en Quito a las 18).

Las novedades pasan por cuatro futbolistas que aparecen por primera vez en la convocatoria a nivel mayor, más allá de que ya habían tenido antecedentes con la Celeste a nivel juvenil; el lateral Damián Suárez, el zaguero Ronald Araújo y los mediocampistas Nicolás de la Cruz y Mauro Arambarri. Todos pertenecen a generaciones diferentes.

Damián Suárez, quien lleva ocho temporadas de continuidad ininterrumpida en España y cinco en Getafe, es la principal sorpresa por estar a un mes y medio de cumplir 32 años. Su regularidad en el equipo revelación de las últimas dos campañas y la ausencia de grandes nombres para el lateral derecho propiciaron su reserva. En 2007 jugó el Sudamericano Sub 20. Otro del Getafe que debutará en la «celeste» mayor es el salteño Mauro Arambarri, de gran presente, con tres temporadas de gran producción en el cuadro azul de Madrid, tras haber pasado antes por el Bordeaux de Francia. La fractura de tobillo sufrida por Lucas Torreira le dio una chance al salteño de 24 años, figura de la Sub 20 de 2015 en el Sudamericano (jugado en Uruguay) y el Mundial.

Ronald Araújo, también jugó el Mundial Sub 20 en 2019, era número puesto por su momento en el Barcelona B, donde es titular. Sus buenos rendimientos le valieron, con apenas 20 años, ser considerado por el entrenador principal y hasta debutar en el primer equipo culé. El llamado a Nicolás de la Cruz, campeón sudamericano Sub 20 en 2017 y mundialista el mismo año, era cuestión de horas. Su gran presente en River Plate a los 22 años no sólo lo puso en el radar de la selección mayor, sino que le permite además ilusionarse con pelear por la titularidad.

Los veintiséis jugadores reservados:

Arqueros

Fernando Muslera – Galatasaray (Turquía)

Martín Silva – Libertad

(Paraguay)

Martín Campaña – Independiente (Argentina)

Defensores

Diego Godín – Inter (Italia)

José María Giménez – Atlético de Madrid (España)

Sebastián Coates – Sporting Lisboa (Portugal)

Ronald Araújo – Barcelona (España)

Martín Cáceres – Fiorentina (Italia)

Gastón Silva – Independiente (Argentina)

Damián Suárez – Getafe (España)

Matías Viña – Palmeiras (Brasil)

Diego Laxalt – Milan (Italia)

Mediocampistas

Mauro Arambarri – Getafe (España)

Matías Vecino – Inter (Italia)

Federico Valverde – Real Madrid (España)

Rodrigo Bentancur – Juventus (Italia)

Nahitan Nández – Cagliari (Italia)

Brian Lozano – Santos Laguna (México)

Brian Rodríguez – Los Ángeles FC (Estados Unidos)

Giorgian de Arrascaeta – Flamengo (Brasil)

Gastón Pereiro – Cagliari (Italia)

Nicolás de la Cruz – River Plate (Argentina)

Delanteros

Edinson Cavani – PSG (Francia)

Jonathan Rodríguez – Cruz Azul (México)

Cristhian Stuani – Girona (España)

Darwin Núñez – Almería (España)