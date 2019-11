Los 41 puntos a Nacional. La verdad de su emocionante vigencia.

A Salto también las imágenes del partido llegaron. ¿Cómo no haber comprobado el viernes a la nohje, la monumental producción que le cupo a Nicolás Mazzarino frente a Nacional? No solo que registró 41 en su cuenta personal, sino que dejó en claro su bagaje general a la hora misma de la acción. Más allá del paso de los años, Mazzarino conserva intacto el fuego….y la superlativa calidad.

******

LA NOCHE GENIAL

Lo cierto es que Malvín le ganó a Nacional 91-86 como local en el cierre de la décima fecha de la Liga Uruguaya de básquetbol tras alargue en 72. En el caso del salteño y sus 41 puntos, producto de 6/6 en libres, 4/6 en dobles y un imponente 9/10 en triples. Además, Kiril Wachsman aportó 12 tantos y 15 rebotes, y el panameño Michael Hicks cerró su planilla con 10. Por el perdedor el mejor con 26 unidades fue Santiago Moglia, que con un doble en bandeja a dos segundos del final forzó la prórroga.

AL SON DE AGUADA

Otro que marcó un récord fue Federico Pereiras en la victoria de Aguada sobre Hebraica y Macabi. Los 27 tantos que anotó el escolta ex Biguá fueron su mejor marca personal en la LUB y lideraron el triunfo 102-89 del elenco rojiverde, que metió 17 triples de los 30 que intentó. Defensor Sporting doblegó a Atenas 117-95 a domicilio con 40 tantos de Isaac Sosa, al tiempo que Urunday Universitario le ganó a Sayago 95-73 en cancha de Verdirrojo con 21 de Shaquille Johnson y 18 de Facundo Medina.

EN LA TABLA

Olimpia 15 (6-3)

Malvín 15 (6-3)

Trouville 15 (6-3)

Goes 14 (5-4)

Urunday Universitario 13 (5-3)

Biguá 13 (4-5)

Hebraica y Macabi 13 (4-5)

Nacional 13 (5-3)

Defensor Sporting 12 (4-4)

Capitol 12 (3-6)

Atenas 11 (2-7)

Aguada 10 (5-4) *

Sayago 7 (1-7) **