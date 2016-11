En la 17ª Fiesta del Inmigrante

Días pasados, en el marco de las celebraciones por la Fiesta del Inmigrante (que concentró actividades en el Mercado 18 de Julio pero tuvo también otros escenarios como el Muelle Negro y varias cuadras de calle Uruguay durante el tradicional desfile), estuvo en nuestra ciudad el Embajador de Suiza, Didier Pfirter. A continuación algunos pasajes del diálogo mantenido con EL PUEBLO.

-¿Cuánto tiempo lleva en este cargo?

Tengo ya tres años y medio en Uruguay.

-¿Con qué imagen del país llegó?

Ya lo conocía, había venido mucho antes, en el 80, así que tenía noción, había tenido amigos uruguayos en Suiza también, así que tenía una idea más o menos de cómo es.

-¿Y los principales objetivos que se ha trazado en la función?

El objetivo que uno siempre debe tener como Embajador, mantener y en la medida de lo posible mejorar y profundizar las relaciones entre los países, identificar campos de cooperación y también marcar la presencia del país de uno con actividades culturales por ejemplo.

-Sería una cuestión para conversar por extenso pero, a grandes rasgos, ¿cómo se encuentra Suiza actualmente?

Estamos razonablemente bien, siempre naturalmente como país pequeño altamente interlazado con los países vecinos y con el mundo. Somos uno de los países más globalizados, afectados por lo que pasa a otros, nos afecta la crisis que sigue habiendo en Italia y Francia. El problema del euro, que ha ejercido una gran presión sobre el francosuizo, a la alza, a revalorizarse, lo que nos complica las exportaciones y el turismo también, pero hasta ahora no estamos en crisis, estamos bajo presión, siempre hay que adaptarse, eso es difícil para las empresas pero a la vez las mantiene dinámicas, y a lo largo puede ser hasta una ventaja.

-¿Y cómo considera que está Uruguay?

En el continente sudamericano está bastante bien, sobre todo considerando que tiene dos vecinos grandes que han tenido tiempos difíciles, y tienen. Así que comparativamente se está defendiendo bien Uruguay.

-¿Qué reflexión le merece una fiesta como esta de los Inmigrantes?

Me alegra ver que la gente preserva los recuerdos de sus antepasados, a pesar que ya son todos uruguayos, ya muy pocos hablan el idioma de sus antepasados, pero asimismo mantienen el recuerdo y eso me parece muy bueno porque le da una identidad y es una riqueza del Uruguay también tener esta herencia múltiple del origen de sus ciudadanos.

-¿Cómo definiría a un suizo? ¿Algo que lo caracterice?

(Risas)… es muy parecido el uruguayo. Se decía que Uruguay es la Suiza de Sudamérica y efectivamente, por encima de hechos como un buen gobierno y poca corrupción, el hecho de que haya un Estado social bastante desarrollado, esas cosas son parecidas, también la mentalidad de los suizos y de los uruguayos tienen varias cosas en común como el sentido fuerte de la libertad individual, eso de que “naides es más que naides” que dicen en Uruguay podría ser también un dicho suizo. Uruguay se destaca mucho por ser un país muy igualitario en este continente donde la mayoría de los países tienen estratos clasistas y eso también es una característica de Suiza. Después somos un pueblo muy vinculado con la historia, con la identidad de los antepasados. Hemos preservado lo del pasado para adaptarlo a las necesidades de los nuevos tiempos simultáneamente.

-¿Se conoce Uruguay desde Suiza?

El suizo medio muy poco. Uruguay ha ganado mucha presencia con (el ex Presidente José) Mujica, a Mujica lo conocen muchos suizos hoy en día, pero en realidad no saben mucho sobre Uruguay efectivamente.

-¿Eso ocurre porque es un país chico geográficamente? ¿O porque no logra trascender?

Sí, pero igualmente no saben mucho sobre Sudamérica. De hecho… Río, Carnaval… esos clichés, pero tal vez de las cosas que serían representativas de Uruguay, como el gaucho, se conoce más de Argentina.

-¿Conocía Salto? ¿Qué imagen le queda de esta ciudad?

Es la segunda vez que vengo y Salto realmente es una ciudad. He visitado otras sedes departamentales ahora en el viaje para acá, y por lejos Salto es la más urbana, la que tiene un aspecto más de ciudad, de cierto tamaño de importancia, tiene más identidad urbana. A pesar de que no es la segunda ciudad de Uruguay, pero en términos de importancia de ambientes sí lo es, a mi modo de ver.