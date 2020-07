Con José Buslón. Papá de Manuel, Valentín y Victoria. Profesor de Historia y Economía

Candidato a la Intendencia de Salto por la Lista 326 – Unidad Popular.

Por una transformación social y política, José Buslón fue desde su juventud, un luchador.

Hace 20 años, que su actividad laboral se encuentra vinculada a la Educación y fue allí, cuando comienza a canalizar ésa lucha de manera más formal y nucleado en colectivos.

Hoy, deseamos conocer una parte de su vida hogareña, que nos va a permitir descubrir, a José Buslón papá.

En un diálogo muy ameno que se desarrolla en la redacción de EL PUEBLO, le consultamos:

¿Por qué la decisión de incorporarse de lleno a la política?

Al abandonar algunas responsabilidades sindicales y manteniendo solamente participación en Sindicato de la Educación, recibí algunas invitaciones de amigos que son parte de la Lista a la que hoy pertenezco. Conocía al sector del 26 de Marzo y me pareció que las reivindicaciones, contaban con similares características en lo que yo hacía en el plano sindical. Cuando me lo proponen, sentí que podía contribuir al plan del grupo y por eso acepté.

¿Cuándo se decide por la candidatura a la Intendencia?

En agosto.

En función de que nosotros como movimiento sindical, contábamos con la lectura de lo que era la realidad departamental, ya que habíamos tenido que negociar muchas veces, creímos que desde ahí, podíamos aportar y comenzamos a trabajar. No sé si soy merecedor, porque entiendo que hay personas que han militado mucho más tiempo, pero cuando delegan una responsabilidad y hay confianza, se debe asumirlo.

¿Cómo está compuesta su familia?

Por mi esposa Sadia, Profesora de geografía y mis hijos: Manuel (17 años), Valentín (13) y Victoria (6).

¿Es suficiente el tiempo como papá?

Es suficiente. Y creo firmemente que es un tiempo de calidad.

Contamos con una particularidad y es que el trabajo de padres como Docentes, nos da la posibilidad de tomarlo en horas. Diferente a lo que es una estructura de ocho horas comunes. Tratando de que el tiempo de la noche, sea de presencia y de encuentro en la casa, priorizando horarios.

Por la mañana es el momento de desayuno, donde nos preparamos para enfrentar el día y por la noche, donde nos reunimos para contar experiencias del día.

¿Cuáles son las actividades que lleva adelante con ellos?

Las actividades están relacionadas a cada momento de la etapa de sus vidas.

Manuel por ejemplo, está en una instancia donde le interesa la mirada filosófica, algunos planteamientos históricos y muchas veces desarrolla argumentos, contraponiendo sus ideas con las mías.

Incluyendo temas de la vida con su perspectiva de juventud que le preocupa.

Entonces, se da ese vínculo con él, que es muy bueno.

Valentín con 13 años, es compañero en muchas de las actividades. Está en una etapa en que se involucra también en la parte política y como conoce nuestro contexto de hogar, en el que todos pueden opinar en diferentes situaciones, él también se siente capacitado para hacerlo.

Y es él, que muchas veces nos va a traer a tierra sobre algunos aspectos, con buena parte del compañerismo que tiene.

Siendo los dos tan diferentes, pero a su vez con cosas en común.

Y con Victoria es otro mundo, interesante, espontáneo, del que uno sale reconfortado.

En lo que sí coincidimos, generando nuestros espacios es en el deporte, como es el caso de bicicleta, correr, caminar, el básquetbol, asi como el fútbol.

¿Alguno de ellos, seguirá sus pasos?

Me parece que no.

Creo que tienen intereses focalizados. Y que cuentan con el interés del padre de investigar y profundizar, pero sin la exposición pública.

En mi lectura, creo que se van por otra línea.

¿Es muy rezongón, en su carácter con ellos?

Algo.

Pero desde el punto, de que uno tiene como contratos en la casa, que tienen que ver con la convivencia y me gusta que se respeten. Y que asuman las responsabilidades que les compete asumir, de acuerdo a la edad que tienen.

¿Cuál es la diferencia que palpa entre su hijo mayor y usted a esa edad?

Él es mucho más maduro que yo.

Tiene objetivos bien claros y cuestiones de autoestima bien definidas.

Puedo ver a mis tres hijos en diferentes aspectos, referente a cosas, que yo me reconozco con falencias.

¿Qué asignaturas quedan pendientes con sus hijos?

El camino de la realización de ellos y generándole las condiciones. Y allí está presente la esposa, como compañera de la vida, sosteniendo un mundo, asumiendo su responsabilidad, que es lo que hace posible que uno pueda estar en tantas cosas.

Pero lo más importante por hacer, es como incidir en ellos, sin determinarlos.

¿Qué le conmueve de sus hijos?

Verlos jugar, alimentarse y sobre todo, plantear sus cosas ante la vida.

Eso indica que al comenzar a expresar sus ideas y sentimientos, comienzan a ejercer como seres sociales.

Y eso es lo que más me conmueve. Verlos ser ellos.

Uno siente miedo por pensar que no va a estar toda la vida, pero cuando conversan entre ellos, es con un proyecto al futuro.

¡Y espero eso!

Que siendo hermanos, siempre estén unidos.