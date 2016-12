Milton Albernaz, reconocido comerciante y dirigente de fútbol en su querido Gladiador, cuya Comisión Directiva preside, inauguró hace un mes el Complejo “Villa España”, invirtiendo en su querido barrio que tanto le ha dado. Lejos de detenerse, sigue proyectando hacer cosas para ayudar así a su barrio.

- ¿Cómo logra compatibilizar el tiempo con su empresa y con el deporte?

– Nos arreglamos, tratamos de dedicarle un poquito a cada cosa. Todo pasa por levantarse temprano, organizarnos para que después nos quede un poco la tarde más libre, dentro de lo que se puede.

Tratamos de dejar toda la organización del trabajo para la mañana, con el reparto, con el recibimiento de la mercadería… antes estaba catorce o dieciséis horas trabajando, hoy al tener más personal de confianza, puedo deslindar el comercio un poquito en la tarde y dedicarle también un poquito de tiempo a las otras actividades.

- Gladiador, ¿es un trabajo o es una pasión?

– Y uno lo siente, nos gusta, tratamos de estar. A veces los tiempos no son como antes, en aquellas épocas en que uno le dedicaba mucho más tiempo.

Hoy por hoy nos tenemos que repartir, agarramos el sartén por el mango y dentro de las posibilidades de lo que podamos brindar, tratamos de hacer lo mejor. Somos conscientes que a veces no le brindamos el tiempo que el club necesita, pero hay gente que está, que nos apoya y que muchas veces está más que nosotros, como los compañeros integrantes de la comisión. Se armó un grupo lindo al que agradezco su apoyo y el trabajo de cada uno, porque dentro de todo, la verdad es que sobrellevamos todo bien, siempre aspirando al campeonato y también a prosperar socialmente. Este año no hemos podido hacer mucho, pero reconozcamos que ha sido un año muy difícil para mí, al estar volcado también a este nuevo emprendimiento, que también me quitó muchas horas.

- Más allá de los avatares deportivos, está el invaluable aporte que se realiza desde la institución deportiva en beneficio de la sociedad, sacando del ocio a los jóvenes para que puedan dedicarse al deporte.

– Sin duda, tratamos de hacer eso mismo. Es cierto que hoy en día la muchachada está como perdiendo eso de reunirse para dedicarse al deporte. Es así que vemos cómo los padres tratan de acercar a sus hijos a la institución para así acercarlos al deporte porque el fútbol es una pasión de todos, y ojalá que en nuestro barrio, la gente vaya inclusive más y que le dedique más tiempo a sus hijos para llevarlo.

- Recién lo pregunté qué era para usted Gladiador, ahora le pregunto, ¿qué es para usted Villa España? ¿Un trabajo o una pasión?

– Tenemos “Villa España Carnicería” y “Villa España Complejo”. El fútbol es uno de los deportes que me apasiona y dado al trabajo que genera el comercio, como la carnicería, que es un trabajo constante en el que hay que estar, uno mira que van pasando los años y uno va perdiendo la fuerza que necesita para esa actividad de trabajo.

Sin embargo para el deporte, más allá que uno ya no lo practique, es una cosa que uno lleva en la sangre y bueno, buscamos la manera de seguir cerca, y esta va a ser una forma de estar cerca, si bien no de fútbol grande pero si a nivel de Fútbol 5, que muchos de mi edad lo practican y es una forma de juntarse y formar así otra familia de amistades para poder tener así una distracción.

- En tiempos donde la economía del país se ha desacelerado y se aconseja a no hacer nada y a esperar a que la economía retome su ritmo de crecimiento, usted decide hacer todo lo contrario e invierte en este nuevo complejo, ¿por qué?

– La verdad que sí, que algunas veces me cuestionan eso, pero me gustan los desafíos. Siempre fui así, desde joven, ya con 18 años me gustaron los desafíos y desde esa época siempre aposté a que me vaya bien. Y bueno, esto es un gran desafío que por supuesto, no termina acá porque hoy es una cancha, una barbacoa que está muy bien pero no es lo que deseo…

- ¿Piensa ampliarlo?

– Claro, la idea es esa, no quedarnos con una sola cancha. La idea es continuar con un gimnasio para mujeres…

- Que mientras tanto, igual hacen gimnasia…

– Si, en la cancha, pero lo que deseo es hacer un gimnasio que sea exclusivo para ellas, que tengan todas sus comodidades y espacio, su vestuario, su baño, su barbacoa, que tengan todos los útiles indispensables para la gimnasia. La cancha en sí ahora la están ocupando, pero la cancha es para jugar. Haciendo ese gimnasio las mujeres tendrán algo solo para ellas donde además tendrán su privacidad. También pensamos hacer otra cancha que será para ellas, y cuando no estén trabajando, la alquilaremos para fútbol, si bien no estará techada como la otra, estará al aire libre.

- Se trata de un complejo que está bastante completo en servicios…

– Si, lo primero en lo que pensamos fue en el deporte y luego en dar comodidades y servicios a todo aquel que vaya a utilizar nuestras instalaciones. Es por eso que tenemos baños, vestuarios para poder cambiarse y guardar la ropa en unos placares con llave para poder guardar los documentos, billeteras o celulares.

Para hacer algo con la esperanza que te vaya bien, hay que hacer algo distinto, y si ya hay algo parecido a lo que nosotros proponemos, buscarle la vuelta para hacerlo mejor de lo que ya hay.

Esa fue una meta que nos pusimos y por eso demoramos. Algunos compañeros me decían que ya podíamos largar a trabajar de acuerdo a cómo estaba ya el Complejo, pero me negué porque aún faltaban cosas. Cuando llegó el momento que ya estaba casi todo, lo inauguramos, pero por si mí fuera, hubiese esperado un poco más. Ahora está completo con sus dos barbacoas grandes, espaciosas. En principio habíamos pensado las dos para treinta o cuarenta personas, ahora podemos juntarlas a las dos y quedó con una capacidad para entre cien y ciento veinte personas…

- Y hacer una buena despedida del año…

– Sin duda. En estos días ya hubo despedidas con unas setenta personas y otra de cincuenta, disfrutaron de las instalaciones espaciosas, quedaron contentos por las comodidades y por el costo, que no es muy alto por ser justamente una barbacoa y no un salón de fiestas, pero entonces se aprovecha lindo estos primeros calores del verano que se nos viene para que la gente pueda ir y estar cómoda al aire libre. Estas barbacoas están techadas y dejamos para un futuro para poder cerrarlas con ventanales y agrandarla un poco más para hacer cumpleaños para niños, con su placita y sus inflables y cama elástica, algo que ya está previsto. Todo esto lleva tiempo y dinero, pero de a poco si dios quiere, vamos a ir encaminando esas cosas que son nuestras metas.

- El Complejo se encuentra sobre la avenida Manuel Oribe, ¿por qué ahí y no más cerca del centro?

– Cuando pude juntar un dinero considerable para encarar esta idea, estuve mirando varios puntos de la ciudad. Me fui para el norte, para el lado de Salto Grande, luego me vine para el lado de las termas, me vine atrás de la cancha de Ferro Carril gracias a conocidos que se enteraban lo que andaba buscando y me ofertaban.

Dentro de los predios que estaban, los que eran más baratos, ninguno me convencía, será que estoy arraigado a aquella zona y no me sentía cómodo en ninguno de los lugares que fui a ver y que estaban en mejor ubicación. Socialmente un terreno en las termas estaba lindo, pero no era lo mío, porque seguramente hubiese tenido que invertir además en apartamentos, pero eso no es conmigo, no soy así, aún, no sé, habrá que ver qué pasa mañana, pero hoy por hoy me gusta generar esto de ver gente en el deporte.

Luego surgió la posibilidad de comprar en la avenida Manuel Oribe, no lo pensé mucho, lo hablé con Grilli, me dio todas las facilidades, más allá que el precio era superior a los otros, no lo dudé y aposté a esa zona, que está cerquita de todos, cerca de mi zona, donde la gente me conoce. Está a dos kilómetros del centro, la ciudad viene creciendo y expandiéndose, así que no estoy para nada arrepentido, por el contrario, estoy orgulloso de haber podido lograr esto.

- Usted es un hombre joven que, sin embargo, ya ha hecho muchas cosas, y como hombre joven que es, le queda aún mucho camino por recorrer, ¿cómo ve su futuro?

– Siempre he apostado al futuro, y ojalá que las cosas sigan bien.

Después de lograr completar los objetivos que me he trazado, me gustaría mucho ayudar al barrio y su plaza que ya lo hablé con dos intendentes, tanto con el que estaba antes como con el que está ahora.

Deseo realmente que el barrio crezca, que cambie, que tenga su bitumen, su plaza de esparcimiento, son proyectos que deseo realmente poder concretar, porque a veces no todo pasa porque le vaya bien a uno sino que yo pienso en la demás gente que si uno tiene la posibilidad de ayudar y más cuando es en términos generales en un barrio, me encantaría poder tener la fuerza suficiente como para encarar eso y hacer así algo útil para el bienestar de todo mi barrio, de mi cuadro, y poder seguir proyectando hacer cosas para el año que viene, más sobre lo social. Y después el deseo de que mi familia esté bien y luego lo que pueda volcar para mi barrio, sería un deseo a cumplir.