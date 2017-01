Ahora que Richard Usuca pega la vuelta a Ferro Carril.

-¿Un acto de justicia desde Ferro hacia vos?

“Lo que tengo en claro es que aquella campaña del 2013 no quedó en el olvido. De repente eso influyó en el balance, pero también lo que uno no ha dejado de intentar”.

-Lo bueno después de todo, no es descartable en el tiempo.

“Por los puntos que alcanzamos y por el nivel de juego producido. Y bueno… eso es lo que se busca, lo que uno pretende. Esa es la línea que uno se ha trazado”.

-La verdad Richard, y en definitiva esto de Ferro, ¿qué implica?

“Solo digo que me llena de orgullo. A eso lo digo porque es lo que siento”.

-También es una responsabilidad.

“Sin dudas que lo es. Quienes pasamos por Ferro Carril, sabemos lo que el club significa y como cala en el hincha. Entonces, a esa responsabilidad hay que hacerle frente”.

-Si hablamos de pretemporada, ¿de qué fecha hablamos?

“Buscar el equilibrio. Ni tan temprano ni tan tarde. Buscar el punto medio. Si arrancamos muy antes, no aseguramos que lleguemos mejor. ¿De qué se trata, sobre todo? De no saturar. Hablaríamos de la primera o segunda semana de febrero”.

-El retorno a Ferro Carril… ¿acaso una recompensa personal?

“Y es una alegría en si mismo. Sobre todo, saber que nada ha sido en vano”.

EL INOCULTABLE Y HUMANO VALOR

Al fin de cuentas, Ferro Carril es de los últimos en plasmar el fin. Llenar el vacío. Sobre todo en función del recambio que en la franja se viene y no solo si del plantel se trata. Igualmente desde la Dirección Técnica. Por eso, la vuelta de RICHARD USUCA al mando y Jorge Luis “Coquina” Alvez para convertirse en Ayudante de Campo.

En tanto, el primer día de la semana, para que desde el propio Richard y con EL PUEBLO enfrente, se vayan alumbrando las primeras sensaciones-emociones, compromisos. Después de todo, el corazón también juega su propio partido. El sentimiento admite su inocultable y humano valor…

“SI SE VAN 12, VIENEN 6”

-Tanto que se plantea lo relativo a las variaciones en el plantel de Ferro Carril…

“De hecho también lo hemos hablado en uno de los primeros encuentros. Sobre todo porque se reconoce que algunos jugadores se fueron desgastando en el tiempo y otros simplemente cumplieron su ciclo. O también como consecuencia de algunas frustraciones puntuales”.

-Por ejemplo: Enzo Albano, Christian Cavani, Carlos Vera, Juan Alberto Iriarte y Fabricio Lairihoy, ¿son partes de una nómina que permanece?

“Todos ellos quedan”.

-Con cuatro o cinco jugadores para incorporar, ¿o un número superior?

“Solo puedo decir por ejemplo, que si se van 12, llegarán 6”.

-Nombres en carpeta que no faltan.

“De hecho los tenemos”.

- Definitivamente lo querés a Paolo Patritti.

“Si. Si. De hecho figura en esa nómina”.

-¿Hablaste con él?

“Hable con él… hace unas dos semanas”.

-¿Cuál fue la respuesta?

“Que tiene ganas de volver al fútbol salteño”.

-Si Paolo volviese, ¿para convertirlo en delantero de punta?

“No. No lo quiero de delantero central. Tampoco Patritti siente esa función. Que vuelva a ser el que jugó en Montevideo, por ejemplo en Liverpool. Casi un enganche”.

-¿Vas encontrando respuestas en Ferro Carril?

“Lo que pasa es que nos conocemos, compartimos tiempos no tan lejanos y eso también juega a favor. Cada uno sabe quien es el otro. A ese nivel, no tenemos que empezar en “cero”.

-Vos y Ferro Carril.

“Es el orgullo que siento”.

