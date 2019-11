Menos de 1.500 entradas en la segunda fecha de la Liguilla «A»

La noche del lunes que pasó, sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Desde la gerencia de la Liga Salteña de Fútbol (José Luis Sabarrós), el informe respecto a las entradas vendidas en la segunda fecha de la Liguilla: no alcanzaron las 1.500.

Una liguilla que incluye a dos equipos como Ceibal y Gladiador, potenciales hinchadas como base para el logro de una recaudación puntualmente significativa, abre el cauce de la decepción.

Al día siguiente, el diálogo de EL PUEBLO con un presidente de un club de Primera, que no es parte de la definición, pero que no dejó de revelar su sorpresa por ese monto de entradas, lejano a una pretensión. «Si el fin es recaudar, cuesta entender que no se vendan 3.000 entradas».

Ese presidente le interrogó a cronistas de EL PUEBLO: «en el Consejo Superior, se dijo o habló algo o mucho de esa limitación en la venta?»

La respuesta fue lacónica: NO.

El menguado número de entradas vendidas, no generó intercambio de opinión alguna. Por eso el presidente en cuestión, no dejó de pasar la chance para concluir en un foco de mira: «me preocupa que no se preocupen».

En verdad desde los cuatro delegados cuyos equipos están involucrados en la definición, más los neutrales, no hubo puesta a punto en materia de reflexión, cuando el desencanto del dinero a media agua, impacta otra vez en las escuálidas arcas liguilleras.