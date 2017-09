José Silva y Alberto Subí, Ediles del Partido Colorado

En la pasada sesión de la Junta Departamental de Salto, los curules del Partido Colorado, José Silva y Alberto Subí, expresaron sus respectivas preocupaciones respecto a diferentes temas, en la Media Hora Previa

Zona inundable en el Extremo Este

de la ciudad – Edil José Silva

Quiero aprovechar la oportunidad para manifestar lo siguiente:

Los otros días estuve con los vecinos de la zona del Extremo Este. Muchos de ellos están contentos con una obra que se está llevando a cabo, que es un proyecto de la anterior administración, un proyecto PIAI, con mucha lentitud pero va marchando.

La gente manifestaba, por un lado el estar contentos pero, por otro lado, una gran preocupación, porque toda esa gente que está aledaña a la obra, vive en una zona inundable; es una zona baja que tiene muchos problemas de humedad, de inundaciones, y tienen una calle que es la única que tiene el acceso a toda esa zona, calle Santino Rinaldi. La misma se encuentra en terrible estado, por la cual la gente tiene mucha preocupación, porque los otros días, me manifestaban los vecinos, una señora que estaba enferma, tuvo problemas, llamaron a la ambulancia, la ambulancia entró hasta la mitad de la calle y tuvieron que llevarla alzada, porque es intransitable. Los vecinos manifiestan preocupación por eso, y solicitan la posibilidad simplemente de un poco de relleno y que se pase una máquina en el lugar, para que tengan acceso por ejemplo, las ambulancias, el recolector de basura, los bomberos, ya que puede volver a llegar a pasar, lo que ha pasado, que hubo incendios porque es una zona de casas precarias.

La inquietud que me manifestaban era esa, así que solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor Intendente, a la Comisión de Obras, al sector que corresponda en la Intendencia

Ley de Intermediación

Financiera – Edil Alberto Subí

Me voy a referir hoy a un tema que preocupa a un gran porcentaje de la sociedad que es: la inclusión financiera.

Es un tema que esta ley fomenta el uso del dinero electrónico y según el Prosecretario de la Presidencia de la República, Roballo, tiene por finalidad la inclusión social, la equidad y la lucha contra la informalidad.

No obstante esto, la sensación pública reinante del tema, es de rechazo absoluto y se cuestiona su obligatoriedad al grado de que como todos sabemos hay un grupo importante de ciudadanos, empresarios y comerciantes, que están juntando firmas para lograr el apoyo popular, que es el diez por ciento de los habilitados para votar en el eje de las doscientas treinta mil personas para llevar a plebiscito esta ley y lograr derogarla.

Según Astori, uno de los objetivos de esta ley es combatir la informalidad, pero a nuestra forma de ver, se enfoca de forma errónea, ya que siguen controlando a los que están dentro del sistema y no llega a los que no están dentro del sistema. En otras palabras: le pone la lupa a quien paga y no al que no está en la vía legal.

El Coordinador del Programa de Inclusión del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, reconoció de forma fehaciente que esta ley, si bien está vigente, le hace falta muchos ajustes.

Desde el punto de vista político, si bien cuenta con el apoyo del ejecutivo nacional, cuenta también con casi toda la oposición en contra, criticando en forma coherente la obligatoriedad de esta ley.

Nosotros particularmente observamos como en muchas cosas de los gobiernos de izquierda que el apuro y la improvisación siempre están presentes. Fíjese, señor Presidente, lo que sucede con la ley de legalización de la marihuana. Estuvieron tres años para comercializarla y distribuirla, y en todo este período ninguna mente brillante y populista se dio cuenta que el Sistema Bancario Nacional está adherido al Sistema Bancario Internacional y que este no permite ingresos por concepto de narcotráfico, drogas o todo tipo de vinculación al cannabis. ¿Que acaso no se asesoran, o no se informan debidamente? Promulgaron esto y no se sabe cómo se va a efectivizar.

Yendo a un plano más específico, más local, les voy a contar algo que nos pasó en carne propia, que no nos contaron, que lo vivimos, es el hecho de que en nuestra actividad privada una empresa multinacional nos contrató para la localidad de Aceguá, Cerro Largo. Nuestra primera preocupación fue presentarnos en la localidad, en el único cajero automático que hay, y nos expresaron la preocupación de que ese cajero ya estaba desbordado por el movimiento de los dos mil habitantes que tiene esa localidad al que se le sumaba la presencia de esta empresa, esta multinacional de la construcción, y que nosotros también les íbamos a complicar, que lo que íbamos a hacer era llevarles un problema a esta localidad que no está preparada para este –no diría invento- sino imposición de la inclusión financiera.

Como toda cosa que ha demostrado este gobierno de izquierda, el apuro y la improvisación, lleva a que el ciudadano uruguayo esté bajo experimentación constante.

Señor Presidente, solicito a usted que la versión taquigráfica de mis palabras sea elevada a los medios de prensa, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Centro Comercial e Industrial de Salto.