La situación edilicia de la Casona La Vasca y el desborde de las canaletas en barrio Artigas, fueron algunos de los temas tratados

El pasado jueves 7 de septiembre, se llevó adelante una sesión ordinaria más de la Junta Departamental de Salto, de la cual compartimos tres de las exposiciones realizadas por los ediles, durante la Media Hora Previa.

Menalvina Pereira das Neves, Edil Lista 50 Partido Nacional

Hoy volvemos a preocuparnos por un tema ya planteado en varias oportunidades, en este legislativo Departamental: la situación de la antigua y emblemática Casona de la Costanera sur “La Vasca”.

Días pasados fui abordada nuevamente por vecinos de Arenitas Blancas quienes siguen preocupados por el estado que presenta actualmente el antiguo inmueble.

Cómo es de conocimiento público desde hace mucho tiempo, cómo es de conocimiento público, la casa está ocupada por un particular el cuál posee un desarmadero de autos en ese lugar. Este desarmadero ha sido el desvelo de todas aquellas personas que quieren preservar el medio ambiente: allí, junto a los autos en desuso es el lugar perfecto para que aniden las más diversas plagas: insectos, roedores etc.

Vecinos de la zona me comentaban que parte de los autos que habitualmente se encuentran en ese lugar ahora están en otro predio de la misma Costanera Tomás Berreta al norte pasando Pascual Harriague.

El tema que preocupa ahora son las cubiertas que se acumulan sobre los autos en desuso sobre la Casona La Vasca y que con lo días lluviosos y cálidos son el lugar perfecto para el desarrollo de las larvas del mosquito del dengue.

Desde el 2 de junio de 2016 nos venimos ocupando del tema, y aunque la Intendencia respondió a nuestro pedido de informe, seguimos aguardando que finalmente está pueda realizar una nueva apelación ante la justicia para que la casa vuelva a ser patrimonio municipal. Y en el caso de que esto no suceda, por lo menos retorne a su buen estado original y sea otra vez un buen espectáculo en la Costanera.

Hugo Previale, Edil Lista 50 Partido Nacional

Vecinos de Barrio Artigas domiciliados sobre la Avenida Instrucciones del Año XIII, a la altura del 200, nos plantearon el problema que les toca vivir cada vez que llueve copiosamente.

Las canaletas de la acera norte de dicha Avenida no dan abasto, desbordan y causan el ingreso de agua en varias casas de la cuadra.

Solicitan que la Intendencia a través de la Dirección de Obras, realice las tareas de profundizar las canaletas y destapar los caños de desagüe que pasan debajo de las entradas de casas y garajes.

De acuerdo a lo que pudimos observar en el lugar y lo manifestado por los propios vecinos, los caños de los pasajes de las entradas a las casas y garajes tienen un diámetro muy reducido provocando que el agua de la lluvia represe aumentando el desborde. Lo ideal sería cambiar los caños por otros de mayor diámetro.

En esta cuadra es donde se registra la mayor problemática, pero sabemos que también en otros lugares de la misma Avenida se producen situaciones similares, por lo que sería muy conveniente que la Intendencia realice un relevamiento general de la zona y solucione los problemas similares que se producen en otros lugares de dicha Avenida.