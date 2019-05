Junta Departamental de Salto

Tras una nueva Sesión Ordinaria de la Junta Departamental de Salto, se presentaron varias exposiciones por parte de los legisladores locales Germán Milich, Eduardo Godoy y Gervacio Carbajal, quienes se refirieron al tránsito, el estado de las calles en los barrios La Chacrita y Williams y una denuncia de abandono de uno de los accesos al Parque Harriague, respectivamente.

Edil Germán Milich (FA)

Luego de seis pálidas voy a aportar la séptima más o menos.

Generalmente hago mis mandados en bicicleta o a pie, pero hoy por razones de orden familiar debí sacar el auto para llevar a mi hija a una clase y me encontré con que hay cantidad de calles donde no se puede circular porque están reparándolas.

Por otro lado, pude comprobar que el tránsito en las zonas céntricas de la ciudad se ha hecho prácticamente caótico, porque es tal la cantidad de autos y de motos que circulan, es tal la cantidad de vehículos que manejamos los salteños que, en realidad, es problemático andar sin tener problemas.

En la tarde de hoy pude comprobar tres siniestros: uno en Rincón y Uruguay, entre una moto y un auto. Es una esquina con semáforos, parece mentira pero es cierto. Luego, otro choque en calle Artigas frente al Centro Médico.

Además de eso, pude comprobar fehacientemente que el tránsito se ha hecho tan intenso que se hace cuesta arriba manejar correctamente y evitar los accidentes.

Quería destacar como pálida que parece mentira que en Salto haya primero, reparación de tantas calles simultáneamente, y segundo, tantos vehículos automotores que hayan podido comprar los salteños.

Que mis palabras sean derivadas a los medios de comunicación masiva del departamento, por favor. Muchas gracias.

Edil Eduardo Godoy (FA)

Ahora vamos a hacer mención a las calles del barrio La Chacrita y barrio Williams, las que también están en estado calamitoso. Piden una pronta pasada de máquina ahí. La calle principal que queremos nombrar es la calle Defensa, desde la esquina de Enrique Amorim hasta llegar a Av. Manuel Oribe; está en una situación calamitosa. No sólo en moto es difícil transitar sino para todos los vehículos: hay pozos, piedras. En esa calle, calle Defensa, circula el ómnibus; entonces, si la calle estuviese en mejores condiciones, tal vez cuidaríamos un poquito también el vehículo, que es de todos, como el del servicio de ómnibus, los vehículos que pagamos todos los salteños. Más allá de todos los vehículos que sufren muchos desperfectos, principalmente las motos, que son muchos vehículos que ahí circulan, porque gente que va a trabajar a distintas chacras de la zona tienen que pasar por ahí y esa calle está prácticamente intransitable.

Por eso es que pedimos una pronta recuperación de las calles dentro del barrio La Chacrita y Williams, como así también la calle Defensa, desde Oribe hasta Enrique Amorim.

Que la versión taquigráfica de mis palabras pase al señor intendente, al director de obras, a las comisiones de dichos barrios y a todos los medios de prensa. Muchas gracias.

Edil Gervacio Carbajal (PC)

En primer lugar, quisiera hacer referencia al estado en el que se encuentra uno de los accesos al Parque Harriague, calle Misiones al 1100, sobre el arroyo Ceibal.

Como lo he repetido en varias ocasiones, el estado de este espacio público es de abandono. Requiere limpieza de malezas que se fueron acumulando en acceso a la pasarela además de relleno en ambos lados de la pasarela puesto que el terreno no está nivelado. La misma erosión del agua y el recurrente pasaje hizo que se forme un pozo; cuando llueve, se forma un barro y charcos de agua. Además las tablas del puente están en mal estado; en algunos casos faltan y otras están quemadas, provocado por un reciente incendio de un basural sobre el arroyo.

Quisiera que desde la Intendencia se realice la colocación de las tablas y el reemplazo de las que se encuentran en mal estado. Otra opción para el problema de las tablas es que se coloque una planchuela de chapa o soldar varillas de hierro; todo esto ya lo he pedido y no he sido oído. Esto quedaría mejor presentado y no permitiría que se deteriore tan rápido como ocurre con la madera, por la gran fuerza de la correntada cuando llueve.

Además quisiera que desde Parques y Jardines se realice la limpieza de las malezas tanto en el acceso a la pasarela como en el arroyo Ceibal.

Solicito, señor presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras pase a los medios de comunicación. Muchas gracias, señor Presidente.