En una nueva Sesión de la Junta Departamental de Salto se presentaron inquietudes por parte de los curules

La condición edilicia del antiguo frigorífico Las Pezuñas falta de luz en asentamiento La Esperanza y las consecuencias de las intensas lluvias en barrio Artigas, fueron algunos de los temas centrales tratados en el deliberativo

Edil María de los Ángeles Márquez

Esta vez nos sigue preocupando el estado del edificio que una vez fuera el antiguo frigorífico llamado “Las Pezuñas” en el hermoso Barrio de Cien Manzanas en Solano López esquina Solís. Más de una vez se ha tratado este tema en la Junta Departamental y nadie actúa. Se nos dice que es la Intendencia la responsable de dicho edificio, se nos dice que son privados; la pelota pasa de una cancha a la otra y la realidad está incambiada hace años. Edificio abandonado, totalmente contaminado, baño público de malvivientes, sede para drogarse adictos en el día y en la noche y lugar hasta con características de alta rotatividad.

En recorrida por el Barrio Cien Manzanas todos los vecinos, sin distinción de edades ni partidos están muy preocupados por el abandono del lugar y por las prácticas que allí se realizan.

Solicitamos limpieza, orden en ese hermoso barrio que pide auxilio ante una gran superficie desperdiciada que podría perfectamente transformarse en viviendas o en un lugar comunitario donde se desarrollen objetivos nobles. Tantas cosas productivas se podrían realizar en ese espacio que es increíble la cantidad de años que está inservible y no olvidemos que el pasado año se encontró el cuerpo de un joven de 21 años allí.

Apelo al sentido común y al trabajo conjunto de las instituciones para reflotar el lugar en algo que no sea mugre, droga, muerte y perversión.

Le solicito que mis palabras sean enviadas al intendente de Salto, al CCIS, al área de salud de la Intendencia, a la sede del ministerio de viviendas de Salto, a la comisión de salud de la Junta Departamental, al área de obras de la Intendencia, a la comisión de obras de la Junta Departamental, a la comisión de vecinos del barrio Cien Manzanas y a los medios de comunicación. Muchas gracias.

Edil Liliana Filonenko

Como es costumbre de esta bancada, utilizamos cada minuto de este plenario para exponer las necesidades de los salteños. Es por esto que en el día de hoy, me voy a referir a uno de los tantos temas planteados a nuestra bancada.

El mismo, refiere a los vecinos del asentamiento La Esperanza ubicado en la zona sur de la ciudad, más puntualmente entre Avenida Patulé y Pascual Harriague,

que tanto ha dado que hablar estos últimos días.

Si hablamos de asentamiento, hablamos de sufrimiento, hablamos de carencia, hablamos de pocos recursos, hablamos de falta de servicios, hablamos de falta de vivienda, etc. En este asentamiento, La Esperanza, puntualmente a iniciativa de los propios vecinos, a principios del año 2016, el Edil Jorge Pintos, acompañó, gestionó y articuló con diferentes organismos, para así poder lograr que hoy cada vecino cuente con el servicio de agua potable en sus casas. Hoy, a más de tres años de establecido el asentamiento en el lugar, y después de varias gestiones realizadas por los vecinos y muchas promesas incumplidas por las autoridades departamentales de turno, existe la imperiosa necesidad de contar con energía eléctrica (UTE).

Al igual que como lo hicieron con el servicio de agua potable, los vecinos piden regularizar su situación de energía eléctrica, y así, entre otras cosas, poder terminar con la maraña de cables y conexiones rudimentarias y por ende muy peligrosas, lo cual significa una amenaza constante para los mismos (adultos y niños).

Desde esta banca y junto a los compañeros del grupo, ya hemos mantenido oficialmente reuniones con la gerencia regional de UTE donde planteamos la situación. La propia Gerente Regional nos hizo saber que desde UTE, ya se realizó todo el relevamiento del mencionado asentamiento, y asímismo, nos confirmó que ya fue aprobado -desde hace más de un año- por el Directorio de UTE el proyecto para una futura obra de conexión. Desde la propia gerencia nos dicen que a pesar de estar todo pronto, es necesario que la Intendencia proceda a hacer la urbanización correspondiente y las aperturas de las calles, para que luego de esto, ellos puedan ingresar al asentamiento.

Desde esta bancada hemos solicitado ser recibidos por el Director de Obras, en primera instancia, mediante llamada telefónica, y al no haber tenido respuesta, realizamos una nota formal, la que lamentablemente hasta el día de hoy, tampoco ha sido respondida. Es por esto que, hoy, manifestamos este tema en la media hora previa, preocupados por la falta de sensibilidad del ejecutivo departamental hacia los vecinos del asentamiento La Esperanza. Señor Presidente, solicitamos envíe la versión taquigráfica de mis palabras al señor Intendente de Salto, para que tome cartas en el asunto y agilice los trámites para urbanizar el asentamiento. También, solicito se envíe a la Comisión de Obras de este legislativo y a los medios de prensa en general de nuestro departamento (oral, escrito, digital y televisivo). Muchas gracias.

Edil Gervacio Carbajal

En esta ocasión, quisiera hablar sobre la situación que están viviendo vecinos del barrio Artigas, quienes se han visto afectados por las intensas lluvias que se desarrollaron durante el mes de mayo. Por tanto, decidieron, en conjunto, realizar una carta a la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto, dirigida al señor Elbio Machado, Director de Obras. Ahora daré lectura a la carta.

Salto, 16 de mayo de 2018 Director de Obras – Señor Elbio Machado

De nuestra mayor consideración: Vecinos del asentamiento que está ubicado pegado al Liceo 7 de barrio Artigas, estamos a la espera de la construcción del programa de mejoramiento barrial (PMB). En estos días de intensas lluvias, varios vecinos fuimos perjudicados por las inclemencias del clima. Solicitamos: se manden máquinas para limpieza y marcado de cunetas para que el agua de lluvia siga su curso y no terminen en las casas de los vecinos, como así pasó con las lluvias pasadas, en calle Villagrán Artigas y la ruta Manuel Oribe. Atentamente.

Abajo firmantes vecinos del asentamiento.

(Continúan firmas)

Además de la carta que se ha enviado a la Dirección de Obras, quisiera que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Departamento de Obras de la Intendencia, a la Comisión de Obras de la Junta y a todos los medios de comunicación. Muchas gracias, señor presidente.