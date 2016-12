“Alta tecnología, única en Uruguay”. Un ambicioso proyecto que se venía llevando a cabo en Termas de Daymán, por los Dres: Gonzalo Abelleira, Gustavo Gómez y Sebastián Olaizola, se ha concretado. Se trata de diferentes tratamientos con la Medicina Hiperbárica Monoplaza, además de muchas otras opciones en cuanto a un área destinada a un Spa y relax, con el fin de brindar distintos servicios en el lugar. Dialogamos con el Dr. Sebastián

Olaizola, de esta manera:

“Es para nosotros un enorme desafío, ser los pioneros en instalarnos en Salto y en el país, con la Medicina Hiperbárica”, nos dice el profesional.

Se han trasladado los Dres. Gómez y Abelleira a Brasil, ya que en Uruguay, no contamos con ninguna referencia, realizando un entrenamiento intensivo, para poder comenzar a llevar a cabo los tratamientos con las cámaras que dan lugar a esta medicina.

¿Por qué el interés en la Medicina Hiperbárica?

Lo que nos llevó a interesarnos por traer esta tecnología a Salto, es que mi especialidad es tratar la patología vascular.

No solo del corazón, sino también en las piernas.

Las personas que sufren obstrucción en las arterias de las piernas, ya sea por obesidad, colesterol, diabetes, etc., que no se pueden operar, ni realizar baipás, van a culminar en un sufrimiento de la rodilla hacia abajo. Caminando cinco minutos y comenzando el dolor. Posiblemente con otros problemas: necrosis (el dedo negro), muerte de tejidos, y allí hay que amputar, porque no le llega el oxígeno a la pierna. Con este tratamiento, existe una evidencia sólida, con una probabilidad bastante alta de que el problema se estabilice y no llegue a la amputación. No se trata de destapar las arterias. Sino de mejorar la oxigenación y la tolerancia al sufrimiento. También es muy eficaz en las úlceras del diabético, porque esta especialidad permite que la cicatrización se acelere notablemente, como así en várices que provocan úlceras en tobillos. La Medicina Hiperbárica, en las personas que tienen anemia y se niegan a las transfusiones de sangre, en las terapias con oxígeno puro a altas atmósferas en este ambiente controlado, hace que la médula ósea, produzca mas células sanguíneas (glóbulos rojos), mejorando la anemia, para que el transporte de oxígeno sea mejor en el organismo.

¿De qué se trata la Medicina Hiperbárica?

Es un tratamiento en cápsulas, donde el paciente se introduce dentro de ella, en un ambiente controlado de alta tecnología, y se encuentra expuesta a oxígeno puro al cien por ciento, a una presión atmosférica elevada tratando diferentes tipos de patologías, llevándolo a cabo, en tres atmósferas.

¿Una innovación para el país?

Sí, se trata de aparatología de última generación, que no había en Uruguay.

En el único lugar donde se encuentran estas cámaras con la Medicina Hiperbárica (Multi plaza), es en el Hospital Militar y en alguna otra clínica privada en Montevideo. Con un espacio bastante amplio, donde da lugar a que se instalen para un tratamiento, diez personas o más. Debiendo compartir el paciente, el ambiente con otras personas que padecen otras patologías. Infecciosas o no.

En el caso de las cápsulas instaladas recientemente en Termas de Daymán, es algo revolucionario, porque no hay en el país, cápsulas (cámaras), de una plaza (monoplaza).

¿Cómo está conformada la cápsula?

Es un tubo con una camilla, con un cristal especial y transparente. Tiene una pantalla en su parte superior, donde puede la persona estar mirando para distraerse una película, un videoclip o escuchando música.

¿Cómo trabaja la cápsula?

Cuando respiramos normalmente, lo hacemos con una concentración de oxígeno, de un veintiuno por ciento (a nivel del mar).

Esta cápsula, trabaja con oxígeno a un cien por ciento, con una presión aumentada.

¿Qué significa esa concentración de oxígeno?

Que el oxígeno actuaría como un medicamento.

Mejorando y muchas veces curando algunas patologías.

Entra el oxígeno al cuerpo y al realizar contacto con todas las superficies de la piel, y tener más presión, se difunde más rápido por el organismo llegando a tejidos, que están con menos irrigación sanguínea, por donde llegaría el oxígeno normalmente.

¿Para qué patologías concretamente se encuentra destinada?

El oxígeno, revitaliza y oxigena los tejidos. Le devuelve la fuerza al músculo y tiene antioxidante, cicatrizante, disminuye la inflamación, mata gérmenes y bacterias, siendo infinitas sus bondades.

Mucho más allá de los múltiples tratamientos que se puedan realizar, debemos mencionar, que no es un CTI, ni un sanatorio u hospital.

No vamos a traer una persona grave a realizar un tratamiento. Está concretamente orientado a la recuperación de la fatiga muscular y de la estética. Destinado al atleta, no al que va a las olimpíadas. A toda aquella persona que cambia su estilo de vida para hacer actividad física:

cansancio muscular, recuperación rápida por entrenamiento intenso, lesiones: musculares y del aparato locomotor. Hay evidencia, en personas que se fracturan y son operadas, que la consolidación del callo en el hueso, es mucho más rápido. Nosotros en principio, realizaremos tratamientos de casos de evidencia sólida en el mundo y no vamos a atender pacientes graves. Es un emprendimiento turístico con múltiples servicios, la Medicina Hiperbárica monoplaza, es de última tecnología y no hay en el Uruguay. Es un centro turístico, de relax, donde vamos a tratar de ir desarrollando tratamientos cada véz más complejos.

¿De qué forma se brinda el tratamiento?

Van a estar profesionales continuamente supervisando. Porque en cuanto al tema del oxígeno, no se trata de que la persona concurra con la idea de la estética: “me va a dejar más bonita, la piel más tersa, se me van a ir las arrugas”, sino que estamos hablando de que el oxígeno, es un medicamento.

¿Cuáles son las recomendaciones antes de iniciar el tratamiento y cuánto tiempo lleva?

Tiene sus indicaciones precisas y sus contraindicaciones que se van a cumplir “a rajatabla”, según el protocolo internacional. Como por ejemplo el embarazo, si es claustrofóbica, problemas en oídos, sinusitis, entre otras.

El tiempo del tratamiento, va a depender de cuán grave sea la enfermedad.

¿Cuentan además con un proyecto a desarrollar?

Sí, hace aproximadamente un año, comenzamos a organizarnos con este proyecto, en el cual, el alma máter del mismo, es el Dr. Gustavo Gómez, vinculado a la parte estética, recreación y rehabilitación. Pudimos visualizar, que existía un área en Termas de Daymán, el Spa, que no estaba cubierto y así conformar un grupo de trabajo, asumiendo un nuevo proyecto. Referido a transformar este espacio, de piscinas, sauna y masajes en un área temática, con

múltiples servicios y propuestas, para abarcar a todas las edades.

¿Cómo está conformado el proyecto?

En primer lugar, lo clásico, son las tres piscinas grandes abiertas y cerradas de agua fría y caliente. Dependiendo un poco del clima. Contando con un sauna seco y el húmedo. Pero además, está formando parte de todo lo que se encontraba ya en termas, los consultorios que incrementamos para los masajes y para la aparatologia estética, así como la cantidad de duchas a chorros, que no había.

Un área de relax, saliendo a la parte posterior, donde habrá un par de piscinas, pudiéndose consumir alguna bebida natural e internamente, habrá algo muy nuevo, un cine en 4D, diseñado y llevado a cabo el proyecto, por un productor de cine mexicano, radicado en Salto, Salomón Reyes. Mostrando todo lo referido al agua termal, y lo más importante: las bondades de la misma. Contaremos además, con un área especial, ambientada, dedicada a aquellas personas a quienes no les gusta que se les haga masajes, con sillones automáticos, compuesto por bolsas inflables de masajes y rolos, de Gravedad Cero, como si le estuviera haciendo un masaje una masajista profesional.

¿Por qué se miró a Termas, como lugar preferido?

Porque estaba el espacio mencionado para ser reflotado y había un objetivo en mente de tratar de mejorar los servicios de Termas, haciendo que Salto tenga ese diferencial en cuanto a turismo.

Somos obviamente, recién nacidos en lo que tiene que ver con el turismo y emprendimientos de este tipo. Por suerte, algo muy importante y a destacar, es el apoyo que hemos obtenido por parte de la Intendencia, así como de parte de AGA, y del Centro Comercial.

