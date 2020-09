La Dirección de Investigaciones y Narcóticos de la Jefatura de Policía de Salto llevó adelante ocho allanamientos el pasado sábado en diferentes puntos de la ciudad, donde se incautó droga y diversos artículos. En el operativo se logró la detención de 7 personas. Culminadas las actuaciones en sede Judicial dispone:

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescente de Cuarto Turno de Salto, libra el presente a los efectos de comunicar que por Sentencia del día de la fecha se condenó a: J M D F como autor responsable de un delito continuado de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas agravado en la modalidad de negociación a la pena de 4 (cuatro) años y 6 (seis) meses de penitenciaria efectiva con descuento de la preventiva sufrida, siendo de su cargo el pago al Estado de los gastos de alimentación, vestido y alojamiento conforme a lo dispuesto por el art. 105 lit e del Codigo Penal P A T F (f) como autora responsable de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas agravado en la modalidad de negociación en reiteración real con un delito continuado de Hurto de Energía Eléctrica a la pena de 3 (tres) años de penitenciaria efectiva con descuento de la preventiva sufrida, siendo de su cargo el pago al Estado de los gastos de alimentación, vestido, alojamiento conforme a lo dispuesto por el art 105 literal e del Código Penal E J de F como autor responsable de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de tenencia no para consumo a la pena de 3 (tres) años de penitenciaria efectiva con descuento de le preventiva sufrida siendo de su cargo el pago al estado de los gastos de alimentación, vestido y alojamiento conforme a lo dispuesto por el art 105 literal e del Código Penal C C (f) como autora responsable de un delito de Desacato agravado en régimen de reiteración real con un delito continuado de de Hurto de Energía Eléctrica la pena de 6 (seis) meses de prisión C S P P como autor responsable de un delito de Trafico interno de armas de fuego y municiones a la pena de les 6 (seis) meses de prisión L E M M (f) como autora responsable de un delito continuado de Hurto de Energía Eléctrica a la pena de cuatro meses de prisión y a E N M M (f) como autora responsable de un delito continuado de Hurto Energía Eléctrica a la pena de 4 (cuatro) meses de prisión, todos con descuento de la preventiva sufrida y se sustituyen por LIBERTAD A PRUEBA (LEY 19889) consistiendo sus obligaciones en: A. Residencia en su domicilio. B. Sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la OSLA; C. Presentación en la seccional Policial de su Domicilio 1 (una) Vez por semana sin permanencia

D. Presentación de Servicios Comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos, ONG, en cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social; Estas medidas serán de 2 (dos) veces por semanas y no podrán las 2 horas diarias por el termino de 30 días

E. Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo la modalidades que se determinen en el plan de intervención.

Se dispone la confiscación de la sustancia estupefacientes incautadas remitiéndose a ITF para su análisis y posterior destrucción.

-Se dispone la confiscación de celulares incautados. Se dispone la confiscación de las sumas incautadas pesos 15200 y 29180. Se dispone la confiscación de 1 Tv 49 pulgadas, 1 aparato CCTV conformado por un DVR y cuatro cámaras, un pley station 4 sony, 1 balanza, 1 celular, 1 puerta blindex nueva, parlante marca Kolke un DVR marca SAFESKY, una pantalla maraca PANAVOX, 1video juego XBOX con 3 controles, 8 juegos y 2 estuches vacíos, 1 TV marca JVC de 55 pulgadas incautados, quedando a disposición del Fondo de bienes decomisados de la Junta Nacional de Droga comunicándose.

El vehículo marca Fiat Palio color gris, matrícula HAB 5493 permanecen incautado hasta que se acredite su propiedad

Hallaron una moto abandonada e incendiada en Termas del Daymán

Siendo la hora 10:31 de ayer, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta la zona de Termas del Daymán, donde fue hallado un vehículo abandonado e incendiado. En el lugar, efectivamente, se constató que una moto marca Winner Fair 110, matriculada en este departamento, había sido abandonada e incendiada. Se trabaja.

Daños y hurto de $ 110 mil pesos en oficinas

céntricas

En la mañana de ayer, a la hora 11:15’, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta calle Uruguay y calle Rincón, donde se produjo un hurto y daños en oficinas. En el lugar, se entrevistó a un hombre mayor de edad, quien constató daños en una puerta de blindex, daños de dos escritorios, la falta de $ 110.000 pesos uruguayos y desorden. Se trabaja.

Pérdidas totales en incendio

A la hora 3:26 de la pasada jornada, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones a Avda. Orestes Lanza y Morquio, por un incendio en una finca. En el lugar, se constató que había llamas en un galpón que se ubicaba al fondo del predio de la finca. Arribó personal de Bomberos e inmediatamente se comenzó a sofocar el foco ígneo. Entrevistada la propietaria de la misma, femenina mayor de edad, manifestó desconocer cómo pudo haberse iniciado el foco ígneo. Hubo pérdidas totales del galpón. Bomberos extinguió el fuego.