Si algo le faltaba al gran año que la cabaña Frigorífico Modelo llevó adelante, fue lograr el Mejor Macho Aberdeen Angus Medalla de Oro de la competencia Angus Breeder el cual posicionó a «Cardenal» como el animal Campeón de Sud América. Dicho animal fue elegido como el Gran Campeón de la exposición del Prado 2018 y el Gran Campeón del Secretariado Mundial Angus (WAS) llevado adelante el pasado abril en Punta del Este, instancias en la que además, le toco a la cabaña ser anfitriona en su establecimiento en Tacuarembó de la gira realizada con delegaciones de todo el mundo.

A su vez, los festejos no quedaron allí y la flia. Fernández continuó al obtener el reconocimiento como Mejor Hembra Medalla de Oro en Polled Hereford, Hereford Breeder con «Satur Barra Brava 4803 TE» animal de Soc. Gan. San Salvador que fue coronada como Gran Campeona Polled Hereford Expo Prado 2019 premiación compartida con Carlos Pagés.

En Angus la jurado que representó a Sud América fue María Mattos principal de la cabaña uruguaya Bayucuá y ex presidenta de la Soc. de Criadores Angus del Uruguay, mientras que en Hereford fue también el uruguayo Alejandro Costa propietario de cabaña Tupambaé ex presidente de la Soc. de Criadores Hereford del Uruguay.

Dicha competencia se realiza de forma virtual catalogando los animales visualizando datos y fotos de los animales finalistas.

Fuente: www.actualidadagropecuaria.com.uy